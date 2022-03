Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν δεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των συναντήσεων του στην Ευρώπη την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι με ανάρτησή της στο Twitter.

«Έχουμε επιπλέον λεπτομέρειες να ανακοινώσουμε αργότερα το βράδυ για το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Το ταξίδι θα επικεντρωθεί στο να συνεχίσει ο κόσμος να υποστηρίζει τον ουκρανικό λαό και να είναι εναντίον της εισβολής του προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά δεν υπάρχουν σχέδια για να ταξιδέψει στην Ουκρανία», ανέφερε η Τζ. Ψάκι.

