Λευκορωσία: Αυτοκτόνησε έφηβος αφού κατηγορήθηκε για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Ένας Λευκορώσος έφηβος, σε βάρος του οποίου είχε ξεκινήσει έρευνα για τη συμμετοχή του σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πέρσι, έβαλε τέλος στη ζωή του δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να αντέξει την πίεση που του ασκείται, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna-96.

Ο Ντμίτρι Σταχόφσκι αυτοκτόνησε λίγες ώρες αφότου ανακρίθηκε από στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας στο πλαίσιο μιας έρευνας για «μαζικές ταραχές», όπως τις αποκαλούν οι αρχές της Λευκορωσίας. H Viasna-96 έδωσε στη δημοσιότητα ένα στιγμιότυπο από την τελευταία ανάρτηση του Σταχόφσκι σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο έγραφε: «Αν το διαβάζετε αυτό, τότε δεν είμαι ζωντανός. Για αυτό ευθύνεται η Ανακριτική Επιτροπή».

«Αν δεν είχε συνεχιστεί η ηθική πίεση σε βάρος μου, δεν θα είχα τολμήσει να κάνω μια τέτοια φρικτή πράξη όπως είναι η αυτοκτονία. Όμως η αντοχή μου εξαντλήθηκε», συνέχισε.

Ο νεαρός φαίνεται να παραδέχεται ότι συμμετείχε στις διαδηλώσεις, λέγοντας: «Δεν είναι πλέον μυστικό ότι είχα (διωχθεί) με το άρθρο 293, παράγραφος 2, του Ποινικού Κώδικα. Εν συντομία, για τις διαδηλώσεις.

Η Viasna έδειξε μια φωτογραφία του Σταχόφσκι, με μοβ φούτερ και λευκά αθλητικά παπούτσια, σε ένα στενό δωμάτιο. Διευκρίνισε ότι ο νεαρός ήταν ορφανός και ζούσε σε έναν κρατικό ξενώνα. Ανέφερε ότι ήταν 17 ετών, αν και ο ενημερωτικός ιστότοπος Belsat, επικαλούμενος τους φίλους του, έγραψε ότι ήταν 18.

Η Κρατική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά σοβαρά αδικήματα, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει μόνο ότι ένας 18χρονος κάτοικος του Μινσκ βρέθηκε νεκρός.

Η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια έγραψε στο Twitter ότι «το αγόρι διωκόταν για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας» μετά τις προεδρικές εκλογές του περασμένου Αυγούστου. «Είναι συγκλονιστικό. Ο (Αλεξάντρ) Λουκασένκο τρομοκρατεί τη χώρα, έχουμε ολοένα και περισσότερα θύματα. Η κρατική τρομοκρατία πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

