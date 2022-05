Λεωφορεία με ουκρανούς μαχητές εγκαταλείπουν το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη

Περίπου 12 λεωφορεία με ουκρανούς μαχητές που ήταν οχυρωμένοι στο Αζοφστα΄λ της Μαριούπολης, αναχώρησαν από το εργοστάσιο χάλυβα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα. Δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί πόσοι στρατιωτικοί επέβαιναν στα λεωφορεία, υπογραμμίζει.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης αν στους επιβαίνοντες περιλαμβάνονται οι 40 τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιωτικοί που είχε αναφερθεί ότι βρίσκονταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Συνολικά 600 ένστολοι φέρονται να είχαν οχυρωθεί στις εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων που παραμένουν εγκλωβισμένες στο πολιορκημένο από τους Ρώσους χαλυβουργείο ανακοίνωσε ότι εκτελεί την απόφαση της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης να σώσει τις ζωές των στρατιωτών, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε παράδοσή τους.

Η δήλωση ερμηνεύεται από το πρακτορείο Reuters ως ένδειξη ότι η μακρά πολιορκία φτάνει στο τέλος της.

«Προκειμένου να σώσουμε ζωές, όλη η φρουρά της Μαριούπολης εφαρμόζει την απόφαση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης και ελπίζει στη στήριξη του ουκρανικού λαού», ανέφερε το Τάγμα του Αζόφ σε ανάρτηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το βασικό είναι να αντιληφθείτε όλους τους κινδύνους. Υπάρχει σχέδιο Β; Είστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό το σχέδιο που πρέπει να αφήνει περιθώριο για την εκπλήρωση των καθορισμένων αποστολών και τη διαφύλαξη της ζωής και της υγείας του προσωπικού;» είπε ο διοικητής της, Ντένις Προκοπένκο σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση.

About the situation at the #Azovstal plant from Denys Prokopenko, commander of the #AZOV regiment. For military reasons, we can not add anything more to his words. Stay tuned for updates on our page. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/mIWGCGrRm3