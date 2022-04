Λαβρόφ: H Ρωσία θα χρησιμοποιήσει μόνο συμβατικά όπλα στην Ουκρανία- Ξεκινά η επόμενη φάση

Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει μόνο συμβατικά όπλα στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος επεσήμανε ότι ξεκινά ένα νέο στάδιο της ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης στην Ουκρανία, η οποία, όπως προέβλεψε, θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη.

Σε ερώτηση για πιθανή χρήση πυρηνικών, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι India Today, ο Υπουργός έδωσε μια από τις πιο κατηγορηματικές απαντήσεις που έχει δώσει ποτέ Ρώσος αξιωματούχος στο θέμα, αν και ο Λαβρόφ δεν είναι ευθέως υπεύθυνος για τις αποφάσεις σε επίπεδο άμυνας, όπως επισημαίνει στο σχετικό ρεπορτάζ του το Al Arabiya.

Σχετικά με το νέο στάδιο του πολέμου, δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters: «Ένα άλλο στάδιο αυτής της επιχείρησης (στην ανατολική Ουκρανία) ξεκινά και είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή ολόκληρης αυτής της ειδικής επιχείρησης».

