Λα Πάλμα: Εκκενώνονται 10 κοινότητες - Η λάβα εκτιμάται ότι θα κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές

Την υποχρεωτική εκκένωση δέκα κοινοτήτων, που έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές του νησιού Λα Πάλμα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα.

Η τοπική κυβέρνηση («Καμπίλδο») κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν στη ζώνη του ηφαιστείου.

Δύο ώρες μετά την πρώτη έκρηξη, ποτάμια λάβας κατέβαιναν την πλαγιά και διατάχθηκε η εκκένωση πολλών χωριών, μεταξύ των οποίων είναι τα Ελ Πάσο και Λος Λιάνος δε Αριδάνε. Ζητήθηκε επίσης από τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους με φειδώ.

Με βάση τις προβλέψεις της Καμπίλδο, η λάβα αναμένεται να κινηθεί προς τα νοτιοδυτικά, προς κατοικημένες και δασωμένες περιοχές, προτού να καταλήξει στην ακτή.

«Σε καμία περίπτωση μην πάτε κοντά στη ροή της λάβας. Αν υπάρχει ηφαιστειακή τέφρα, μείνετε μέσα στο σπίτι της» προειδοποίησε ο δήμος τους κατοίκους.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μεταβαίνει εκτάκτως στο νησί Λα Πάλμα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων, όπου εξερράγη νωρίτερα σήμερα το απόγευμα το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Δεδομένης της κατάστασης στο νησί Λα Πάλμα, ο πρόεδρος της κυβέρνησης ανέβαλε το ταξίδι του για τη Νέα Υόρκη», που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Θα μεταβεί σήμερα το απόγευμα στα Κανάρια Νησιά για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης» ανέφερε το γραφείο Τύπου της ισπανικής κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι ο Σταύρος Μελετλίδης, δόκτωρ ηφαιστειολογίας στο Εθνικό Ισπανικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο, ανέφερε ότι από την έκρηξη δημιουργήθηκαν πέντε ρωγμές στην πλαγιά και ότι δεν μπορεί να πει μετά βεβαιότητας πόσο διάστημα θα κρατήσει η έκρηξη. «Θα πρέπει να μετράμε καθημερινά τη λάβα και αυτό θα μας βοηθήσει να το υπολογίσουμε», εξήγησε.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας των Καναρίων, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, είπε στη δημόσια τηλεόραση TVE ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Υπογράμμισε ότι ήταν «τυχεροί» που η έκρηξη σημειώθηκε σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή του νησιού, όπου ζουν περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι.

Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής οι πτήσεις από και προς τα Κανάρια.

Υπενθυμίζεται ότι το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, στη νότια πλευρά του νησιού Λα Πάλμα, εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας λάβα, πυκνό καπνό και στάχτες.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί υψηλή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και νωρίτερα σήμερα οι αρχές είχαν αρχίσει να εκκενώνουν κατοικημένες ζώνες κοντά στο ηφαίστειο, απομακρύνοντας σε πρώτη φάση ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας και ορισμένα ζώα από φάρμες. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για να φύγουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη δασωμένη πλαγιά της περιοχής Καμπέθα δε Βάκα στις 17.15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Αμέσως μετά ο δήμος προέτρεψε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν στην περιοχή και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών κλήθηκαν να μεταβούν σε ένα από τα πέντε κέντρα που έχουν στηθεί για την εκκένωση, ενώ αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να βοηθήσουν σε αυτήν την επιχείρηση, με τη βοήθεια και ενός ελικοπτέρου.

Στα πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, σιντριβάνια λάβας εκτοξεύονται στον ουρανό ενώ η στήλη του καπνού είναι ορατή από μεγάλη απόσταση, σε όλο το νησί.

