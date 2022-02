Σύνοδος Κορυφής για Ρωσία: Κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικό τομέα, ενέργεια και μεταφορές - Δεκτή η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα στην ενέργεια

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους κλάδους τον χρηματοοικονομικό τομέα, την ενέργεια και τις μεταφορές.



«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα έχουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τις πράξεις της», αναφέρεται στο ανακοινωθέν των «27».

«Αυτές οι κυρώσεις καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αγαθά διπλής χρήσης, καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων, πρόσθετους καταλόγους Ρώσων και νέα κριτήρια καταχώρισης» τονίζεται.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η αναφορά των συμπερασμάτων (παρ.10) στην ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων και στον τομέα της ενέργειας - ώστε, όπως είπε ο πρωθυπουργός - να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη απέναντι σε ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις των τιμών ενέργειας, συμπεριλήφθηκε κατόπιν πρότασης και ενεργειών της ελληνικής πλευράς.

European Council conclusions on Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against #Ukraine pic.twitter.com/fTt5HBQbLR

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2022

Αναλυτικά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρονται τα εξής: