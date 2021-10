Κυριακίδου: Πρέπει να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική υγεία

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου τόνισε την ανάγκη να γίνει ό,τι είναι εφικτό για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος που έχει η COVID-19.

Συγκεκριμένα με δήλωσή της για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, η ίδια υπογράμμισε ότι «οι πολίτες σε όλη την ΕΕ και τον κόσμο έδειξαν εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και δύναμη απέναντι σε μια άνευ προηγουμένου κρίση δημόσιας υγείας. Αλλά ταυτόχρονα, μετά 18 μήνες ζωής με την COVID-19, μια σιωπηλή πανδημία προκλήσεων ψυχικής υγείας σαρώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους. Οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες έγιναν ακόμη πιο εμφανείς».

