Κυριακίδου: Η ισχυρότερη εντολή στον ΕΜΑ θεμέλιο μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ένωσης υγείας

Σε συμφωνία ώστε να καταστεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και φαρμακευτικού εξοπλισμού κατέληξαν σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου υπογραμμίζει ότι «η σημερινή πολιτική συμφωνία για ισχυρότερη εντολή στον ΕΜΑ θέτει τα θεμέλια μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ένωσης υγείας» και προσθέτει ότι ο ΕΜΑ θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ελλείψεων ζωτικών φαρμάκων και φαρμακευτικού εξοπλισμού και θα διασφαλίσει την ταχύτερη εγκριση θεραπειών κι εμβολίων».

Today’s political agreement on a stronger mandate for the European Medicines Agency puts in place the first pillar of a strong European #HealthUnion.



EMA will now help mitigate shortages of vital medicines and equipment, and ensure faster approvals for treatments and vaccines. https://t.co/dyME7uY7xR