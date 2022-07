Κυριακίδου: Η ΕΕ έτοιμη να ενισχύσει την απάντησή της για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των πιθήκων

Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει την απάντησή της για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των πιθήκων, τόνισε η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

«Παρακολουθούμε ενεργά την κατάσταση από την πρώτη μέρα και τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων παραδίδονται ήδη στα κράτη - μέλη μας. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την απάντησή μας στην ΕΕ» επισήμανε η κ. Κυριακίδου με ανάρτησή της στο Twitter.

