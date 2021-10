Κυριακίδου: Είναι επείγον να μεγιστοποιηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού

Έκκληση για αύξηση των εμβολιασμών απευθύνει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία είχε επικοινωνία με τους υπουργούς Υγείας χωρών με μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων.

«Επικοινώνησα με τους υπουργούς Υγείας της Λιθουανίας,της Λετονίας, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Τα συστήματα υγειονομικής τους περίθαλψης βρίσκονται υπό πίεση, λόγω του αυξανόμενου αριθμού της COVID19. Είναι επείγον να μεγιστοποιηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει χώρες που έχουν ανάγκη» αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η κ. Κυριακίδου.

