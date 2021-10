Κυριακίδου - EE: Ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για να κρατήσουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες ανοιχτές

Μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει, έστειλε η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, προσερχόμενη στο Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Υγείας, στο Μπρντο της Σλοβενίας.

«Έχοντας αυτήν την ευκαιρία, θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Δεν έχουμε βγει ακόμη από την πανδημία και οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να εμβολιάζονται. Έχουμε τέσσερα εγκεκριμένα εμβόλια στην ΕΕ και θέλουμε όλοι να συνεχίσουν με τον εμβολιασμό, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε ασφαλείς», ανέφερε η κ. Κυριακίδου.

Όπως πρόσθεσε, «στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, δεν έχουν φτάσει όλα τα κράτη-μέλη τα επίπεδα εμβολιασμού που θα θέλαμε. Γι' αυτό χρειάζεται να στείλουμε αυτό το μήνυμα όσο πιο δυνατά γίνεται: Εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Είναι σημαντικό έτσι ώστε να κρατήσουμε τις κοινωνίες μας ανοιχτές, τις οικονομίες ανοιχτές και για εμάς να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μία νέα κανονικότητα».

Παράλληλα, η Ευρωπαία επίτροπος σημείωσε ότι «είναι σημαντικός ο χρόνος κατά τον οποίο διεξάγεται το Συμβούλιο των υπουργών Υγείας, που ναι μεν βρισκόμαστε ακόμη στην πανδημία, αλλά έχουμε καταφέρει οι πλήρως εμβολιασμένοι Ευρωπαίοι να φτάσουν πάνω από 75%. Αυτό δείχνει την ισχύ τού τι μπορούμε να κάνουμε όταν δουλεύουμε μαζί, την ισχύ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

«Θα προχωρήσουμε με τις προτάσεις μας για μία Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Ο στόχος είναι να μπορούμε να εργαζόμαστε μαζί, με τα κράτη-μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να χτίσουμε ένα υγειονομικό ευρωπαϊκό σύστημα που θα είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες από εμάς», τόνισε η κ. Κυριακίδου και συμπλήρωσε: «Η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, στην HERA, την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και φυσικά στους εμβολιασμούς».

My key message to Ministers in today’s informal #EPSCO 👉 🇪🇺 cooperation and solidarity must guide our work, on vaccination efforts, building #HERA to be better prepared for the future, and reinforcing our healthcare systems.



These are all vital for a strong 🇪🇺 #HealthUnion. pic.twitter.com/nQ8Ow9G8Zg