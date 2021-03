Κυρ. Μητσοτάκης στο CNN: Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα βοηθήσουν τον τουρισμό 

Την ικανοποίηση του για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της πρότασης για ένα πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, που θα διευκολύνει σημαντικά τις διεθνείς μετακινήσεις, εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παρεχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει την αισιοδοξία του πως εντός των επομένων 10 ημερών θα υπάρξει μια επιπέδωση του τρίτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ επιβεβαιώνει πως εντός των επομένων 48 ωρών θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη στρατηγική σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα. «Όλοι είναι κουρασμένοι από τα μέτρα λόγω Covid», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως «πρέπει να φερθούμε έξυπνα με τη χαλάρωση των μέτρων».

Ερωτηθείς για το νέο κύμα της πανδημίας σημείωσε πως η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους καλύτερους ρυθμούς εμβολιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca, ακολουθώντας τους κανονισμούς του ΕΜΑ.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού:

«Ήμουν ο πρώτος που ανακίνησα το ζήτημα ενός πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, καθώς αντελήφθην ότι σε κάποιο σημείο, την άνοιξη ή το καλοκαίρι, οι Ευρωπαίοι θα αισθανθούν την ανάγκη να ταξιδέψουν και εμείς θα είχαμε την υποχρέωση να τους διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τότε υπήρξαν πράγματι κάποιες αντιδράσεις αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε και υλοποιεί τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι σαφές πως θα διευκολύνει πολύ τα ταξίδια, εξέλιξη σημαντική για χώρες, όπως η Ελλάδα, που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό.

Πρόκειται για ένα απλό ψηφιακό πειστήριο ότι είτε έχεις εμβολιαστεί, είτε έχεις αρνητικό τεστ, είτε έχεις αναρρώσει από τη νόσο του κορονοϊού. Με ένα τέτοιο πιστοποιητικό θα υπάρχει η δυνατότητα να ταξιδέψει κάποιος σε κράτη, όπως η Ελλάδα χωρίς να πρέπει να παραμείνεις σε καραντίνα, ή να υποβληθείς σε τεστ στα σύνορα. Θεωρώ πως αυτό το πιστοποιητικό θα καταστεί -όσο αυξάνονται οι εμβολιασμοί- απαραίτητο για τις διεθνείς μετακινήσεις. Επίσης, πιστεύω ότι θα συμβάλλει, ώστε να ανοίξουμε τις πύλες της χώρας στους τουρίστες, κάτι, που επισήμως η Ελλάδα θα κάνει γύρω στις 15 Μαΐου.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί η πρόταση μου υιοθετήθηκε από την Κομισιόν και έγινε δεκτή επί της αρχής από τα όλα τα μεγάλα κράτη μέλη της Ένωσης. Είμαστε ανοιχτοί να δρομολογήσουμε μία ανάλογη συμφωνία και με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε ήδη κάνει με το Ισραήλ, καθώς έχει εμβολιάσει περισσότερο από το 50% του πληθυσμού του και γιατί η Ελλάδα είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους Ισραηλινούς τουρίστες. Θα επαναλάβουμε τέτοιες συμφωνίες και με άλλες χώρες εκτός ΕΕ, καθώς αυτό το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο εργαλείο για τις διεθνείς μετακινήσεις.

Αναμένουμε μία πολύ καλύτερη τουριστική σεζόν σε σχέση με πέρυσι. Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε πως οι τουρίστες θα έλθουν στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Έχουμε ήδη θέσει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για να βεβαιωθούμε πως οι τουρίστες θα γευτούν την εμπειρία της χώρας μας χωρίς κανένα συμβιβασμό. Βάζουμε την ασφάλεια των ταξιδιωτών ως την πρώτη μας προτεραιότητα. Το πετύχαμε πέρσι θα το κάνουμε και φέτος, που έχουμε περισσότερα εργαλεία»

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και τη στρατηγική σταδιακής άρσης των περιορισμών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι:

«Όσο περισσότεροι εμβολιάζονται αναμένω πως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τον κορονοϊό. Είμαστε ανάμεσα στις καλύτερες χώρες της ΕΕ σε ό,τι αφορά στον ρυθμό εμβολιασμού και όταν επιτύχουμε το ορόσημο στα τέλη Απριλίου να έχουμε δηλαδή εμβολιάσει -τουλάχιστον με την πρώτη δόση- όλους τους πολίτες άνω των 60 και όλους, που υποφέρουν από βαριά νοσήματα θα αποσυμπιέσουμε σημαντικά τα νοσοκομεία μας. Τότε αναμένουμε και μία σημαντική επιστροφή στην κανονικότητα.

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όλοι μας είμαστε κουρασμένοι από την πολύμηνη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. Στην Ελλάδα έχουμε περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα εδώ και 4 με 5 εβδομάδες εν αναμονή του τρίτου κύματος της πανδημίας, το οποίο πλέον είναι σε εξέλιξη. Εάν δεν είχαμε λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Ασφαλώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κάτω από μεγάλη πίεση, αλλά είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αναμένω ότι τις επόμενες 10 ημέρες θα υπάρξει επιπέδωση της επιδημιολογικής καμπύλης.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία «έξυπνη» στρατηγική, ώστε να γίνουν εκ νέου ενεργοί οι πολίτες μας, χωρίς να υπονομεύουμε τη στρατηγική αναχαίτισης του ιού. Αυτή είναι η ισορροπία, που πρέπει να επιτύχουμε, ήτοι πως αφήνουμε στους πολίτες κάποιο βαθμό ελευθερίας χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη συνολική στρατηγική μας. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα και θα προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις εντός των επομένων 48 ωρών. Έχουμε ενισχύσει σημαντικά το ΕΣΥ, έχουμε υπερδιπλασιάσει τις κλίνες ΜΕΘ τον τελευταίο χρόνο».

Απόδειξη ότι η Ελλάδα επέστρεψε, η έκδοση του 30ετούς ομολόγου

Τέλος, για την έκδοση του 30ετούς ομολόγου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι: «Προ 2 ετών θα ήταν αδιανόητη για την Ελλάδα η έκδοση 30ετούς ομολόγου, το επιτύχαμε φέτος, η προσφορά ήταν υπερδεκαπλάσια από το ποσό, που ζητούσαμε, ενώ αντλήσαμε 2,5 δισ. ευρώ με ένα ελκυστικό επιτόκιο για τέτοιο ομόλογο. Είναι μία απόδειξη ότι η Ελλάδα επέστρεψε υπό την έννοια ότι έχουμε αφήσει για τα καλά πίσω μας την οικονομική κρίση. Το μέλλον της χώρας είναι πολλά υποσχόμενο, αναμένω ταχεία ανάπτυξη, όταν μετά το τέλος της πανδημίας, πολλοί επενδυτές βρίσκουν στην Ελλάδα ενδιαφέρουσες ευκαιρίες».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ότι η Ευρώπη προχωρά μπροστά με την πρότασή μας σχετικά με την υλοποίηση της πρότασής του από την Ε.Ε. για ένα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός είναι μια απόφαση που θα διευκολύνει σημαντικά την κυκλοφορία των πολιτών και θα συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Η Ευρώπη προχωρά μπροστά με την πρότασή μας. Η εισαγωγή ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να εφαρμοστεί. Αυτή είναι μια απόφαση που θα διευκολύνει σημαντικά την κυκλοφορία των πολιτών και θα συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn