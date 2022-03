Κυρ. Μητσοτάκης: Στηρίζει τον Βέμπερ για την προεδρία του ΕΛΚ

Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Μανφρεντ Βέμπερ για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξέφρασε με ανάρτησή του στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «ότι δεν μπορεί να σκεφτεί καλύτερο υποψήφιο για τη θέση αυτή».

«Με τον Μάνφρεντ Βέμπερ το ΕΛΚ κέρδισε τις τελευταίες ευρωεκλογές. Έκτοτε, ως επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ, αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και σταθεροποιητική δύναμη. Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν καλύτερο υποψήφιο για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος του ΕΛΚ» γράφει ο κ. Μητσοτάκης.

With @manfredweber as spitzenkandidat, the @EPP won the last European elections. He has been a reliable partner and stabilizing force as Chairman of the EPP group ever since. I cannot think of a better candidate to become the next EPP President.