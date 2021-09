Κυρ. Μητσοτάκης: Η ανάπτυξη «συνέτριψε» τις προσδοκίες - Συγκεντρωμένοι στις μεταρρυθμίσεις

Την προσήλωση της κυβέρνησης σε μεταρρυθμίσεις που παρέχουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο για όλους, τονίζει σε μήνυμά του στο twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τα στοιχεία για την οικονομία στο β' τρίμηνο τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Στο ίδιο μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει η αύξηση του ΑΕΠ κατά 16,2% συνέτριψε τις προσδοκίες, καθώς ακόμη και σε περίοδο με μερικούς αποκλεισμούς, το τριμηνιαίο ΑΕΠ είναι ήδη πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

«Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με 16,2% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο, "συντρίβοντας" τις προσδοκίες. Ακόμη και σε μια περίοδο με μερικούς αποκλεισμούς, το τριμηνιαίο ΑΕΠ είναι ήδη πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που παρέχουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο για όλους», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Greece's economy surges 16.2% year on year in the 2nd quarter, shattering expectations. Even during a period with partial lockdowns, quarterly GDP is already above pre-pandemic levels. We remain focused on reforms that deliver inclusive growth and raise living standards for all.