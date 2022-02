Κυρ. Μητσοτάκης για θάνατο 10 ομογενών: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα

«Δέκα αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!