Κυρ. Μητσοτάκης για μνημόνιο με Αίγυπτο: Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Την μεγάλη σημασία της υπογραφής του μνημονίου που υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του υπογραμμίζοντας ότι μεταξύ άλλων διασφαλίζει τη ροή της πράσινης ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ των χωρών που όπως σημειώνει ο έλληνας πρωθυπουργός αντιπροσωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτοβουλία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν σήμερα Ελλάδα και Αίγυπτος διασφαλίζει τη ροή της πράσινης ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ των χωρών μας αντιπροσωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτοβουλία.

The Memorandum of Understanding signed today by Greece and Egypt secures the flow of green energy and enhances Europe’s energy security. The interconnection of transmission networks between our two countries represents a bold strategic initiative.