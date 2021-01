Κυρ. Μητσοτάκης για ΗΠΑ: Η αμερικάνικη Δημοκρατία είναι ανθεκτική, θα ξεπεράσει την κρίση

Τον προβληματισμό του για τα βίαια γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες εκφράζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αμερικάνικη Δημοκρατία είναι ανθεκτική, βαθιά ριζωμένη και θα ξεπεράσει αυτήν την κρίση» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis.