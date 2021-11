Κυρ. Μητσοτάκης για δυστύχημα στη Βουλγαρία: Είμαι απόλυτα συγκλονισμένος

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Συγκλονισμένος δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δυστύχημα στη Βουλγαρία, όπου 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά σε λεωφορείο. Με μήνυμά του στο twitter ο πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα στον χαμό 12 παιδιών και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

«Είμαι απόλυτα συγκλονισμένος από το τρομερό ατύχημα και τις απώλειες ζωών στη Βουλγαρία νωρίς σήμερα το πρωί, ειδικά μικρών παιδιών. Οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους. Γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ

Βαθιά θλίψη για την τραγική είδηση του δυστυχήματος με λεωφορείο στη Βουλγαρία, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και αλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας που θρηνούν τους συμπολίτες τους.