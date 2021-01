Κύπρος: Τηλεφωνική επικοινωνία Νίκου Χριστοδουλίδη - Ζοζέπ Μπορέλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον 'Υπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, αρμόδιο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

In ☎️ conversation, FM @Christodulides discussed with #EU HR/VP @JosepBorrellF the current situation in #EastMed, the ongoing efforts aimed at resumption of negotiations on #Cyprus problem, and EU-#Turkey relations in light of relavant European Council conclusions of Dec' 2020. pic.twitter.com/ImdQpbjTrt