Κύπρος: Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Χριστοδουλίδη - Σ. Λαβρόφ

Τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως γνωστοποίησε το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter:

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που στοχεύουν στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, την Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, τις διμερείς σχέσεις Κύπρου- Ρωσίας, τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ζητήματα Τουρισμού, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση.

☎️ FM @Christodulides held a telephone conversation with his Russian counterpart Sergey #Lavrov, discussing i.a. latest in relation to ongoing efforts aimed at resumption of negotiations on #Cyprob, #UNFICYP, 🇨🇾-🇷🇺 #bilateral relations, #EU-#Russia relations & #tourism prospects. pic.twitter.com/NRfCXtCuAC