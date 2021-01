Κύπρος: Συγχαρητήρια Ν. Αναστασιάδη στον Τζο Μπάιντεν

Τα συγχαρητήριά του προς τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. «Συγχαρητήρια στον αγαπητό μου φίλο Τζο Μπάιντεν, τον 46ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανυπομονώ να εργαστώ στενά μαζί σας με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων προς όφελος των λαών μας και του κόσμου γενικότερα», αναφέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Congratulations to my dear friend @JoeBiden, the 46th President of the United States. I look forward to working closely with you with the aim of addressing global and regional challenges for the benefit of our peoples and the world at large. pic.twitter.com/KD3MibIzMs