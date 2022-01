Κύπρος: Συγχαρητήρια Ν. Αναστασιάδη προς τον Σ. Ματαρέλα

Τα συγχαρητήριά του προς τον Σέρτζιο Ματαρέλα για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

«Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση της στενής μας συνεργασίας ως εταίροι της Μεσογείου και της ΕΕ, σε διμερές, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», προσθέτει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μέσα από ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations, dear Sergio #Mattarella @Quirinale, for your re-election as President of the Italian Republic. I look forward to working with you to enhance even further our close cooperation as Mediterranean and EU partners on a bilateral, european and international level.