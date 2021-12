Κύπρος: Δεξίωση του αντιπροσώπου του ΟΗΕ σε Αναστασιάδη και Τατάρ

Δεξίωση προς τους δύο ηγέτες Ν. Αναστασιάδη και Ε. Τατάρ παρέθεσε το απόγευμα της Τρίτης ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του στην έναρξη της πρώτης κοινής, ανεπίσημης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Λήδρα Πάλας στη Νεκρή Ζώνη, ο κος Στιούαρτ εξέφρασε την χαρά και την ευχαρίστησή του για την παρουσία των δύο ηγετών στον ιστορικό χώρο του Λήδρα Πάλας, τονίζοντας ότι ο ίδιος θα συνεχίσει τη σημαντική δουλειά της προκατόχου του Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ούτως ώστε να στηρίξει τον πολύ σημαντικό στόχο του Γενικού Γραμματέα για εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό.

Ευχήθηκε, δε, κατά το νέο χρόνο να υπάρξει περισσότερη πρόοδος στο Κυπριακό.

Σε ανάρτησή τους στο Twitter, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι κατά το καλωσόρισμα του κου Στιούαρτ προς τους δύο ηγέτες, παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας.

