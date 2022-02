Κύπριος ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί στον αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το SWIFT.

«Στο όνομα της ενότητας της ΕΕ και της αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το SWIFT. Όλα είναι στο τραπέζι», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κ. Πετρίδης.

#EU Leaders responded to the #unlawful Russian military actions in #Ukraine by economic sanctions on Russia. In the name of EU unity and solidarity to #Ukrainian people #Cyprus has NOT objected to ANY EU sanctions including cutting Russia off Swift. Everything is on the table