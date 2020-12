Κτήμα Semeli: Τα κρασιά των εορτών

H δύσκολη αυτή χρονιά κλείνει με ένα αισιόδοξο μήνυμα και με ευχές: Το 2021 να είναι μια χρονιά διαφορετική, με υγεία και επιστροφή στην ανάπτυξη.

Το εορταστικό τραπέζι φέτος απαιτεί περισσότερο από ποτέ ζεστασιά και κρασί από ένα κτήμα που έχει επιμεληθεί με μεράκι την παραγωγή του, παρά τη δύσκολη συγκυρία. Τα κρασιά SEMELI ξεχωρίζουν για το στυλ και την ποιότητά τους και ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα πιάτα των γιορτών, ενώ μπορούν όλοι να τα βρουν εύκολα σε κάβες και super markets.

Οι προτάσεις του Κτήματος:

1. To SEMELI NEMEA GRANDE RESERVE 2014, επτά φορές βραβευμένο, είναι Οίνος Ξηρός, Ερυθρός. Αγιωργίτικο από τον ενιαίο αμπελώνα 25 ετών που περιβάλλει το κτήμα στη Νεμέα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Με πολύπλοκα αρώματα μπαχαρικών και βοτάνων λόγω της μακράς παραμονής στο βαρέλι, αλλά και στη φιάλη. Το κρασί αυτό συνοδεύει πλούσια πιάτα κρέατος και τις έντονες γεύσεις των γιορτών.

2. Δυο φορές βραβευμένο μέσα στο 2020 το SEMELI SPONDEE 2016 αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ποικιλιακός από Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon. Φτιάχνεται από επιλεγμένα αμπελοτόπια και συνοδεύει άψογα την παραδοσιακή κουζίνα των Χριστουγέννων.

3. Έχοντας αποσπάσει πέντε διεθνή μετάλλια το 2020 εκ των οποίων τα δύο χρυσά, το SEMELI AETHERIA 2019, Οίνος Λευκός Ξηρός Ποικιλιακός, από Μαλαγουζιά και Chardonnay αποτελεί το καλύτερο συνοδευτικό για κρέατα και θαλασσινά, σαλάτες και αρωματικά βότανα. Προέρχεται από επιλεγμένα αμπελοτόπια της ορεινής Αιγιαλείας, μιας από τις πιο εμβληματικές αμπελουργικές ζώνες της χώρας μας.

4. Πέντε φορές βραβευμένο το SEMELI THEA MANTINIA FINE LEES CONTACT 2018, Οίνος Λευκός Ξηρός, αποτελεί ένα μοναδικό λευκό κρασί με δυναμική παλαίωσης. Το Theā είναι το premium Μοσχοφίλερο του κτήματος και προέρχεται από ένα (ενιαίο) single vineyard αμπελώνα ηλικίας 30 ετών από το Ζευγολατιό Μαντινείας. Ακολουθείται κλασσική λευκή οινοποίηση και παραμονή στις λάσπες για 6 μήνες, ενώ συγχρόνως το 1/3 του κρασιού ωριμάζει σε βαρέλια ακακίας με αποτέλεσμα την καθαρότερη έκφραση του φρούτου και την ενίσχυση της δομής του.

Το Κτήμα SEMELI σύντομα θα παρουσιάσει και θα αναδείξει τη διαφορετικότητά του, μέσα από ένα πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού οινικού προορισμού, σημείου αναφοράς για τη χώρα μας και το εξωτερικό.

Με την υπόσχεση και ευχές … «Εις υγείαν»!

SEMELI NEMEA GRANDE RESERVE

Οίνος Ξηρός Ερυθρός

Αγιωργίτικο από τη Νεμέα

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Νεμέα

Λαμπερό, βαθύ ερυθρό χρώμα με έντονη πυκνότητα. Ώριμα κόκκινα φρούτα στη μύτη, τα οποία αποτυπώνουν το χαρακτήρα ενός Αγιωργίτικου που αξίζει να παλαιωθεί. Πολύπλοκα αρώματα μπαχαρικών και βοτάνων λόγω της μακράς παραμονής στο βαρέλι, αλλά και στο μπουκάλι. Στο στόμα πυκνό και στρογγυλό. Βελούδινες και φινετσάτες τανίνες, πλούσια αλκοόλη με τονισμένη οξύτητα που προσφέρει ισορροπία. Μακρά επίγευση, γεμάτη όγκο και αρώματα σοκολάτας, μαρμελάδας, φρυγανισμένου ψωμιού και κανέλλας.

Συνοδεύει πλούσια πιάτα κρέατος, ψητό αρνί, ψητά στα κάρβουνα και τη σούβλα, καθώς και σκληρά κίτρινα ή κρεμώδη τυριά.

Σερβίρεται στους 15-16°C.

SEMELI NEMEA GRANDE RESERVE 2014 AWARDS

Bronze Medal, Decanter world wine awards, London 2020

Bronze Medal, Challenge International du vin, Paris 2020

Bronze Medal, Thessaloniki International Wine Competition 2020

Bronze Medal, International Wine Challenge, London 2019

Bronze Medal, Thessaloniki International Wine Competition 2019

Bronze Medal, International Wine & Spirits Competition (London) 2019

Commended, Decanter World Wine Awards, London 2019

SEMELI SPONDEE

Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ποικιλιακός

Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon

Από επιλεγμένα αμπελοτόπια η SEMELI προσθέτει στη γκάμα της το SPONDEE, από τις ποικιλίες Syrah, Merlot και Cabernet Sauvignon, το οποίο ωρίμασε και παλαίωσε για 12 μήνες στα δροσερά κελάρια του οινοποιείου της.

Φινετσάτη και σύνθετη, με τη τριλογία των ποικιλιών του κρασιού να εκφράζεται αρωματικά με εξαιρετικά σφιχτοδεμένο τρόπο, χωρίς περιθώρια πρωτοκαθεδρίας των πρωτογενών αρωμάτων κάθε μίας εξ αυτών.

Οι προσδοκίες που γεννά και για το στόμα η σύνθετη, σφιχτοδεμένη και με φινέτσα μύτη, ικανοποιούνται απόλυτα, καθώς η τυπικότητα των ποικιλιών του κρασιού ξεδιπλώνεται, σταδιακά σε όλο το εύρος του. Φανερά γενναιόδωρο και πικάντικο, με στρογγυλές, αρκετά μαλακές τανίνες, που υποστηρίζονται με το παραπάνω από το αλκοόλ, το κρασί αυτό χαρίζει στον ουρανίσκο ένα ενιαίο γευστικό σύνολο.

Το SPONDEE αγαπά τα πιάτα της ελληνικής αστικής ή και παραδοσιακής κουζίνας, όπως για παράδειγμα τα κρεατικά κατσαρόλας με φρέσκια σάλτσα τομάτας, το μουσακά και το παστίτσιο, ενώ θα ταιριάξει και με πιο δημιουργικά πιάτα ελληνικής, αλλά και ιταλικής κουζίνας.

Απαραίτητη μετάγγιση σε καράφα, για να αναδειχθεί το μπουκέτο του κρασιού και σερβίρισμα σε μεγάλο ποτήρι, στους 16°C.

SEMELI SPONDEE 2016 AWARDS

Silver Medal, Decanter World Wine Awards, London 2020

Bronze Medal, Thessaloniki International Wine Competition 2020

SEMELI NEMEA RESERVE

Οίνος Ερυθρός Ξηρός

Αγιωργίτικο από τη Νεμέα

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Νεμέα

Παράγεται από την ευγενέστερη ελληνική ερυθρή ποικιλία, το Αγιωργίτικο, στους ιδιόκτητους αμπελώνες µας στη Νεμέα και ωριμάζει για 12 μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια.

Λαμπερό, νεανικό, βαθύ πορφυρό χρώµα, με τονισμένη πυκνότητα. Έντονη μύτη, σφριγηλό, μεστό σε αρώματα από πλούσια μπαχαρικά, πολύπλοκες συνθέσεις φρούτων και ισορροπημένη δρυ. Γεμάτο σώμα και απαλό στο στόμα, καλά ισορροπημένο με μακρά επίγευση.

Συνοδεύει κόκκινα κρέατα, ψητά, ζυμαρικά µε κόκκινες σάλτσες και ποικιλίες τυριών. Σερβίρεται στους 15-16°C.

SEMELI NEMEA RESERVE 2016 AWARDS

Silver Medal, Decanter World Wine Awards, London 2020

Silver Medal, Vinalies® Internationales Competition 2020

Silver Medal, Thessaloniki International Wine Competition 2020

Silver Medal, International Wine Challenge, London 2019

Silver Medal, International Wine & Spirits Competition (London) 2019

Bronze Medal, Decanter World Wine Awards, London 2019

SEMELI THEA MANTINIA FINE LEES CONTACT

Οίνος Λευκός Ξηρός

Μοσχοφίλερο από τη Μαντινεία

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Μαντινεία

Προέρχεται από την καρδιά της αμπελουργικής ζώνης της Μαντινείας, την προνομιακή περιοχή του Ζευγολατιού και από ένα ενιαίο αμπελώνα ηλικίας 25 ετών, σκαρφαλωμένο στα 650 μέτρα υψόμετρο. Κλειδί στη γεύση του, η αυστηρή οινοποίηση με ζύμωση και παραμονή του κρασιού στη δεξαμενή για 6 μήνες, παρέα με τις ευγενικές οινολάσπες (fine lees), στοιχείο που του προσέδωσε πλούσιο γευστικό όγκο και το 1/3 του κρασιού τους 6 αυτούς μήνες ωριμάζει συγχρόνως σε βαρέλια ακακίας, ένα προτέρημα που δύσκολα συναντάται σε λευκά κρασιά με την ένδειξη ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΠΟΠ.

Χρώμα ξανθό με αποχρώσεις άμμου. Στη μύτη, ξεφεύγει από τα κλασσικά αρώματα και οδηγείται σε πιο πολύπλοκα που θυμίζουν αρώματα βοτάνων, ώριμα και αποξηραμένα εξωτικά φρούτα όπως παπάγια, μάνγκο και yuzu, καθώς και δευτερογενή αρώματα με νότες πράσινων καρπών. Στο στόμα κυριαρχεί ο πλούσιος γευστικός όγκος και η ζωηρή φρεσκάδα, ντυμένη με αρώματα περγαμόντου, κίτρου και λεμονιού yuzu, χαρίζοντας ανεπαίσθητο γλυκό τελείωμα στον απόηχο του, που σε προκαλεί να απογεμίζεις το ποτήρι σου.

Συνοδέψτε το με μοσχαράκι γάλακτος, ψαρονέφρι, κατσικάκι, πουλερικά, χυλωμένα ριζότο και πάστα με λαχανικά ή σαφράν, αλλαντικά και πλούσια κρεμώδη τυριά, καρμπονάρα και λεμονάτο κατσικάκι φούρνου ή φρικασέ.

Απολαύστε το σε ποτήρι μεσαίου όγκου στους 10-12°C.

SEMELI THEA MANTINIA FINE LEES CONTACT 2018 AWARDS

Gold Medal, Challenge International Du Vin, Paris 2020

Silver Medal, Decanter World Wine Awards, London 2020

Silver Medal, Vinalies® Internationales Competition 2020

Bronze Medal, Thessaloniki International Wine Competition 2020

Best white import of the year, Kemenys Wine Awards, Australia 2020