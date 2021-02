Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο – Στα επίπεδα των 1.000 και σήμερα τα νέα κρούσματα

Απαγόρευση κυκλοφορίας ακόμη και μετά τις 6 το απόγευμα, παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας του λιανεμπορίου και άλλα περιοριστικά μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι, εφόσον η πορεία των κρουσμάτων αλλά και μιας σειράς άλλων ποιοτικών δεικτών, όπως οι διασωληνώσεις, συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά.

Ο αριθμός διαγνώσεων που πρόκειται να ανακοινωθεί σήμερα, εκτιμάται ότι θα είναι και πάλι τετραψήφιος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 1261 κρούσματα της Τρίτης.

Κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν πολύ κρίσιμα τα δυο επόμενα 24ωρα διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είμαστε ακόμα στη φάση ενός καθολικού lockdown, δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο, ούτε και αποτελεί ένα από τα πιθανά σενάρια.

Τούτο δεν σημαίνει ότι την Παρασκευή δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν κάποιες νέες παρεμβάσεις ειδικά για Αττική και Πάτρα, όπως η ισχύς της απαγόρευσης κυκλοφορίας να ξεκινά από τις 6 και όχι από τις 9 το βράδυ, όπως σήμερα, αλλά και κάποια μέτρα σχετικά με τη λειτουργία του λιανεμπορίου.

Ερωτηθείς, πάντως, κατά πόσο βρίσκεται στο τραπέζι η απαγόρευση της κυκλοφορίας να αρχίζει νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι «είναι κάτι που θα το δούμε».

«Ίσως να χρειαστεί να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα σε τοπικό επίπεδο» δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική αναφορά στην Αχαΐα, για την οποία είπε ότι είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, προσθέτοντας ότι πρέπει να προλάβουμε κάποια πράγματα πριν διολισθήσουμε σε δύσκολες καταστάσεις».

Τα τελευταία δεδομένα αναλύονται σε σημερινή σύσκεψη των ειδικών της επιτροπής του υπ. Υγείας, στο τραπέζι της οποίας βρίσκεται η επικαιροποίηση του επιδημιολογικού χάρτη, για το ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την εξάπλωση της πανδημίας.

Ο χρόνος πάντως μέχρι και την Παρασκευή, μετρά αντίστροφα, καθώς τα δύο επόμενα 24ωρα θα κρίνουν το αν θα ληφθούν αποφάσεις για νέα αυστηρότερα μέτρα.

Ένα σερί ανόδου κρουσμάτων κατά το επόμενο 48ωρο, ιδιαίτερα σε Αττική και σε Πάτρα, θα φέρει πολύ κοντά την πιθανότητα επιβολής αυστηρότερων μέτρων σε μια προσπάθεια ανάσχεσης ενός νέου κύματος, όπως τονίζει στο liberal.gr συνομιλητής του πρωθυπουργού. Με άλλα λόγια εάν ο αριθμός παραμένει πλησίον των 1.200 μέχρι και την Πέμπτη, τότε είναι δεδομένο ότι η επιτροπή των ειδικών στη συνεδρίαση με τον κ. Μητσοτάκη το πρωί της Παρασκευής θα εισηγηθεί περαιτέρω αυστηροποίηση.

Τα σενάρια μιλούν για απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αττική από τις 18.00, καθώς επίσης για περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων έως τις 17:00. Έτσι θα καταστεί εφικτή και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00. Εφόσον υιοθετηθούν αυστηρότερα μέτρα, η εφαρμογή τους θα επιτηρηθεί από αυστηρότερους ελέγχους εκ μέρους της ΕΛΑΣ.

Αν και το σύστημα υγείας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι όταν ελήφθη η απόφαση για lockdown τον περασμένο Νοέμβριο, επιμέρους ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες πλην του αριθμού των διασωληνωμένων, προβληματίζουν. Μόνο το τελευταίο 24ωρο οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής έφτασαν τις 93 και σε όλη την χώρα τις 176, στοιχεία που αποτελούν προπομπό για την αποτύπωση της διασποράς του ιού πανελλαδικά. Ακριβώς επειδή η πληρότητα των ΜΕΘ στην περιοχή της πρωτεύουσας ανέρχεται στο 60%, το υπ. Υγείας θέλει να προλάβει τυχόν επιστροφή των νοσοκομείων στα επίπεδα του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, όταν οι δυνάμεις τους είχαν αρχίσει να εξαντλούνται και οι διοικήσεις τους εξέπεμπαν καθημερινά σήματα αγωνίας.

Εκτός από Αθήνα και Πάτρα αρχίζει να προβληματίζει ξανά και η Θεσσαλονίκη, όπου το ιικό φορτίο των λυμάτων κατά τις μετρήσεις μεταξύ 27 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου καταγράφει αύξηση 50% σε σύγκριση με τις μέσες τιμές της προηγούμενης εβδομάδας. Στην ουσία η κυβέρνηση δίνει μια μάχη με το χρόνο και επιδίδεται σε μια άσκηση δύσκολης ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς και της δημόσιας υγείας. Στο δύσκολο αυτό αγώνα, έχουν ήδη ληφθεί από χθες νέα περιοριστικά μέτρα για να μειωθεί ο συγχρωτισμό που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες έξω από καφέ και άλλους χώρους εστίασης που προσφέρουν υπηρεσίες take away. Από χθες στις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου απαγορεύεται οι πελάτες που περιμένουν να παραλάβουν την παραγγελία τους από το κατάστημα (σύστημα take away δηλαδή) να παραμένουν στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης ή ακόμη και στον εξωτερικό χώρο ευθύνης της επιχείρηση αυτής.

Στην πράξη επιχειρεί να μπει τέλος στα «πηγαδάκια» που σχηματίζονταν μεταξύ των πελατών όταν περιμένουν όρθιοι για να πάρουν το πακέτο με το έτοιμο φαγητό. Στο εξής θα πρέπει να περιμένουν για παράδειγμα στο πεζοδρόμιο, και σε κάθε περίπτωση εκτός του χώρου ευθύνης της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδριάζουν στην καθιερωμένη τακτική τους συνεδρίαση οι ειδικοί του υπουργείου Υγείας, για να εκτιμήσουν τα ως τώρα δεδομένα και ενώ καθημερινά οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη λήψης σκληρότερων μέτρων.