Κρίσιμες ώρες για το ουκρανικό - Συνεδρίαση της ΕΕ για επιβολή κυρώσεων

Γενικεύονται οι αντιδράσεις σε διπλωματικό επίπεδο κατά της Ρωσίας με τον ΟΗΕ να θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτονομίας εκ μέρους της Μόσχας των ουκρανικών περιοχών Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ αποτελεί απειλή «μείζονος σύρραξης». Σήμερα συνεδριάσουν οι πρέσβεις των χωρών της ΕΕ για να αποφασίσουν το εύρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ μετά την έκδοση των ρωσικών διαταγμάτων για την αποστολή «ειρηνικής στρατιωτικής δύναμης» στις αυτονομιστικές περιοχές που προβλέπει και τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων.

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα το πρωί οι βομβαρδισμοί στη γραμμή επαφής μεταξύ του ουκρανικού στρατού και των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), επεσήμανε διπλωματική πηγή, μετέδωσε το Reuters.

Νωρίτερα, τα δύο εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε έπειτα από τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Ρώσος πρόεδρος, αναγνώρισε την ανεξαρτησία των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ και έδωσε διαταγή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει στρατεύματα σε αυτές για να αναλάβουν «ειρηνευτικό» ρόλο. Δεν διευκρινίζεται ούτε το εύρος, ούτε η διάρκεια της ανάπτυξης του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με τις δύο συνθήκες φιλίας που υπέβαλε ο Πούτιν για να την έγκρισή του από τη ρωσική Δούμα, η κυβέρνηση της Μόσχας έχει το δικαίωμα να κτίσει βάσεις στις περιοχές αυτές και το ίδιο μπορούν να κάνουν κι αυτές στο ρωσικό έδαφος. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να υπερασπιστούν η μία την άλλη και να υπογράψουν χωριστές συμφωνίες για στρατιωτική συνεργασία και για αναγνώριση των συνόρων του άλλου.

Το ζήτημα των συνόρων είναι σημαντικό επειδή οι αυτονομιστές διεκδικούν τμήματα των δύο περιοχών που βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Ένα μέλος του Ρώσου κοινοβουλίου και πρώην πολιτικός ηγέτης του Ντόνετσκ είπε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι οι αυτονομιστές θα κοιτάξουν τη Ρωσία για να τους βοηθήσει να πάρουν τον έλεγχο αυτών των περιοχών.

Οι συνθήκες με τα 31 άρθρα λένε επίσης ότι η Ρωσία και τα αποσχισμένα κράτη θα εργαστούν για να ενοποιήσουν τις οικονομίες τους. Και οι δύο είναι πρώην βιομηχανικές περιοχές που χρειάζονται τεράστια υποστήριξη για ανοικοδόμηση μετά από οκτώ χρόνια πολέμου με τις ουκρανικές κυβερνητικές δυνάμεις.

Οι 10ετείς συνθήκες είναι αυτόματα ανανεώσιμες για περαιτέρω πενταετείς περιόδους, εκτός εάν ένα από τα μέρη ειδοποιήσει ότι θα αποσυρθεί.

Κυρώσεις αποφασίζει σήμερα η ΕΕ

Όπως μεταδίδει το Reuters η ΕΕ πρόκειται να αποφασίσει σήμερα να επιβάλει τις πρώτες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αφού η Μόσχα αναγνώρισε τις αυτονομιστικές επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα και ο Ζοζέπ Μπορέλ κατά την έναρξη στο Παρίσι ενός φόρουμ της ΕΕ για τη συνεργασία στην περιοχή Ινδίας- Ειρηνικού ότι συγκάλεσε «εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων», το οποίο θα συνεδριάσει «ακόμη κι εδώ στο Παρίσι μετά το φόρουμ».

«Σήμερα το πρωί εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε το κείμενο και σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο θα αποφασίσει τις κυρώσεις που θα υιοθετήσουμε (…) πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και γρήγορα σημαίνει σήμερα το απόγευμα, εδώ στο Παρίσι», τόνισε ο ίδιος, ενώ εκτίμησε ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα υιοθετηθούν «ομόφωνα».

Σε αυτό το στάδιο δεν πρόκειται για «ευρεία εισβολή, αλλά ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν σε ουκρανικό έδαφος», στο Ντονμπάς, υπογράμμισε ο Μπορέλ.

Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει χθες Δευτέρα ότι θα επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, αν η Μόσχα αναγνώριζε την ανεξαρτησία των αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία. «Έχουμε ένα πακέτο (πιθανών κυρώσεων). Υπάρχουν διάφορα μέτρα και ο βαθμός εφαρμογής τους εξαρτάται από το επίπεδο της επιθετικότητας», διευκρίνισε ο Μπορέλ.

Το NATO και οι χώρες μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να επιτρέψουν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

"Η Ρωσία θα πρέπει να γνωρίζει ότι η σταθερότητα της ΕΕ και του NATO είναι απόλυτη και συνολική", δήλωσε η Ρόμπλες σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοσταθμό COPE. "Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου ούτε την επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, πράγμα που συνέβη, χωρίς αμφιβολία", πρόσθεσε.

H υπουργός Άμυνας της Ισπανίας σημείωσε επίσης ότι η Ισπανία και οι εταίροι της θα έδιναν ακόμη μια ευκαιρία στη διπλωματία.

Επαίσχυντη, αλλά και προβλέψιμη, χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν την αναγνώριση από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ

Σύμφωνα το CNN Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ουκρανός πρόεδρος να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το Κίεβο -για λόγους ασφαλείας- και να μεταβεί στο Λβιβ, στα δυτικά της χώρας.

Μπορέλ: Ξεκάθαρη επίθεση κατά της Ουκρανίας

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι τα διατάγματα του Προέδρου Πούτιν για τη λεγόμενη «ειρηνευτική αποστολή» στα αυτονομιστικά εδάφη είναι μια «ξεκάθαρη επίθεση κατά της Ουκρανίας» και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της.

«Τα διατάγματα του Προέδρου Πούτιν, που διατάσσει μια λεγόμενη ειρηνευτική αποστολή στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, είναι άλλη μια ξεκάθαρη επίθεση κατά της Ουκρανίας, παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν».

