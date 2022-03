Κρεμλίνο: Πιθανός συμβιβασμός μια ουδέτερη Ουκρανία τύπου Αυστρίας - Eγγυήσεις ασφαλείας ζητά το Κίεβο

Μια διπλωματική διελκυστίνδα βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σχετικά με έναν ενδεχόμενο συμβιβασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι μια ουδέτερη Ουκρανία στο μοντέλο Αυστρίας ή Σουηδίας, αντιμετωπίζεται ως πιθανός συμβιβασμός.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πρέπει να οδηγήσουν σε μία δίκαιη συμφωνία για την Ουκρανία που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας που θα την προστατεύουν από μελλοντικές απειλές, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μπορούμε και οφείλουμε να αγωνισθούμε σήμερα, τώρα. Μπορούμε και οφείλουμε να υπερασπισθούμε το κράτος μας, την ζωή μας, την ουκρανική ζωή. Μπορούμε και οφείλουμε να διαπραγματευθούμε μία δίκαιη και προσήκουσα ειρήνη για την Ουκρανία, πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμα που απηύθυνε μέσω βίντεο.

Ένα «μοντέλο» νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας που θα πρόσφερε στην Ουκρανία προστασία από μια ομάδα συμμάχων σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης βρίσκεται «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στις συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, δήλωσε από τη μεριά του ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ.

«Μοντέλο εγγυήσεων ασφαλείας βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι σημαίνει αυτό; Μια άκαμπτη συμφωνία με μια σειρά από εγγυήτριες χώρες που αναλαμβάνουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις να αποτρέπουν ενεργά τις επιθέσεις», ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτή είναι μια παραλλαγή που συζητείται αυτή τη στιγμή και η οποία θα μπορούσε πραγματικά να θεωρηθεί ως συμβιβασμός», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σχετικά με το μοντέλο Αυστρίας ή Σουηδία σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Πεσκόφ σχολίασε τα σχόλια του Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής διαπραγματευτή της Ρωσίας, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Η Ουκρανία προσφέρει μια αυστριακή ή σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου αποστρατιωτικοποιημένου κράτους, αλλά ταυτόχρονα ένα κράτος με δικό του στρατό και ναυτικό».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας στις συνομιλίες ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζητούν έναν πιθανό συμβιβασμό σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία θα έχει στο μέλλον μικρότερο, αδέσμευτο στρατό. «Συζητείται μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που συνδέονται με το μέγεθος του στρατού της Ουκρανίας», δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, όπως μεταδίδει το Associated Press. «Η Ουκρανία προτείνει μια αυστριακή ή σουηδική επιλογή ενός ουδέτερου κράτους, που θα έχει δικό του στρατό και ναυτικό».

Σημείωσε ότι ένα βασικό ερώτημα είναι το καθεστώς της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία, και της περιοχής Ντονμπάς που ελέγχεται από τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία αναγνωρίζει ως ανεξάρτητη. Η Ουκρανία θεωρεί και τα δύο μέρος της επικράτειάς της.

Ένας νέος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας για τον πόλεμο αναμένεται αργότερα σήμερα.

Ανοιχτό παράθυρο για συμβιβασμό μεταξύ Μόσχας και Κιέβου άφησε νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν είναι εύκολες ωστόσο συζητήθηκε σοβαρά η ουδετερότητα της Ουκρανίας. «Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Σ. Λαβρόφ στο RBC News, σύμφωνα με το Reuters. «Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα να επιτευχθεί συμβιβασμός. Το ουδέτερο καθεστώς συζητείται τώρα σοβαρά μαζί, φυσικά, με εγγυήσεις ασφαλείας», συμπλήρωσε.

Ο Σ. Λαβρόφ ανέφερε ότι βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική Ουκρανία, την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων στη χώρα.



Η Ουκρανία έκανε επίσης προσεκτικές θετικές δηλώσεις για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς δήλωσε πρόθυμη να διαπραγματευτεί, αλλά δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχτεί τα ρωσικά τελεσίγραφα. «Οι θέσεις των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας ακούγονται πλέον πιο ρεαλιστικές», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Κίεβο, ενώ στη συνέχεια ήταν ορατές στήλες μαύρου καπνού στον ουρανό, μετέδωσε το AFP, καθώς ο ρωσικός στρατός εντείνει τις επιθέσεις στις πόλεις της Ουκρανίας. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν, και πολυώροφη πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Από τον βομβαρδισμό της πολυκατοικίας 12 ορόφων, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και 37 διασώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

⚡️Shrapnel hits residential building in Kyiv.



A 12-story residential building in Kyiv’s central Shevchenkivsky district was hit early on March 16. Two people were injured and 37 evacuated, according to the State Emergency Service.