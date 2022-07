Κρεμλίνο για παραίτηση Τζόνσον: «Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα»- Τον ευχαριστεί για τη στάση του η Ουκρανία

Ως «καλά νέα» και «ανακούφιση» χαιρετίζονται οι πληροφορίες για την επικείμενη παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

«Είναι καλά νέα για τη χώρα ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία. Αλλά έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Ήταν πάντα ακατάλληλος για το αξίωμα. Ήταν υπεύθυνος για ψέματα, σκάνδαλα και απάτες σε βιομηχανική κλίμακα.», δήλωσε ο Κέιρ Στάρμερ, αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος.

Με αναγνώριση των όσων προσέφερε ο Τζόνσον αλλά και της ανάγκης τελικά να αποσυρθεί υποδέχονται τις εξελίξεις τα μέλη του Συντηρητικού κόμματος.

"Ήμουν ο Team Boris. Όπως φάνηκε στις γενικές εκλογές ότι ήταν ο πρωταγωνιστής μας που ένωσε μέσα από παραδοσιακούς πολιτικούς διαχωρισμούς. Ναι, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, αλλά φόρτισε την κοινωνική κινητικότητα και ευκαιρίες. Η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη. Ως κόμμα πρέπει να ενωθούμε γρήγορα και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία. Είναι σοβαρές στιγμές σε πολλά μέτωπα.", ανέφερε ο Τζάστιν Τόμλινσον αντιπρόεδρος του κόμματος του Τζόνσον.

«Θα υπάρξει μια ευρέως διαδεδομένη αίσθηση ανακούφισης που το χάος των τελευταίων ημερών (στην πραγματικότητα μηνών) θα τελειώσει, αν και η ιδέα ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι το φθινόπωρο φαίνεται πολύ μακριά από το ιδανικό και σίγουρα όχι βιώσιμο», σχολίασε η Νίκολα Στέρτζεον, πρωθυπουργός της Σκωτίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για τις εξελίξεις με τον Μπορις Τζόνσον δήλωσε «Δεν μάς συμπαθεί, και δεν τον συμπαθούμε ούτε εμείς». Πρόσθεσε δε ότι η επικείμενη παραίτηση του δεν απασχολούσε ιδιαίτερα το Κρεμλίνο.

Αντιθέτως, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Πέμπτη τον απερχόμενο Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον που ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης της Ουκρανίας. Ο Μιχαίλο Ποντόλιακ πρόσθεσε σε ένα βίντεο που συνόδευε μια ανάρτηση στο Twitter ότι ο Τζόνσον ήταν «ένα άτομο που άρχισε να λέει τα πράγματα με το όνομά του από την αρχή» της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG