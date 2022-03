Κουλέμπα: Ζήτησε παγκόσμιο μποϊκοτάζ κατά επιχειρήσεων που παραμένουν στην Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και ζήτησε παγκόσμιο μποϊκοτάζ σε βάρος των διεθνών επιχειρήσεων που συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Κουλέμπα ζήτησε επίσης τα λιμάνια διεθνώς να απαγορεύσουν το πέρασμα ρωσικών πλοίων και φορτίων.

«Οι διεθνείς επιχειρήσεις πρέπει να αποχωρήσουν από τη Ρωσία, για ηθικούς και πρακτικούς λόγους», δήλωσε ο Κουλέμπα.

Call with my Swedish counterpart @AnnLinde on the need to impose new and heavy economic sanctions on Russia. We must hinder the ability of the Russian war machine to commit further war crimes and kill more Ukrainians. I also emphasized the need to speed up Ukraine’s EU accession.