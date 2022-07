Κουλέμπα: Περισσότερα όπλα και πιο πολλές κυρώσεις στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει επιπλέον όπλα στη χώρα του και να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία.



«Σήμερα, απευθύνθηκα στους υπουργούς της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων», έγραψε στο Twitter ο Ντμίτρο Κουλέμπα τη Δευτέρα. «Το βασικό μου μήνυμα: τα όπλα στην Ουκρανία, οι κυρώσεις στη Ρωσία και να λογοδοτήσει η Ρωσία είναι οι τρεις τρόποι για την αποκατάσταση της ειρήνης, την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία της σταθερότητας στην Ευρώπη



«Όπλα: ευγνώμονες για τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του EPF και ζητώ πρόσθετη διμερή στρατιωτική βοήθεια», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.



Αναφερόμενος στο ζήτημα των περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία, ο Ουκρανός υπουργός είπε: «Ενεργειακό εμπάργκο, πλαφόν στο πετρέλαιο, απαγόρευση όλων των ρωσικών τηλεοπτικών καναλιών».



«Ενθαρρύνω τα κράτη της ΕΕ να υποστηρίξουν το Ειδικό Δικαστήριο για το Έγκλημα Επίθεσης κατά της Ουκρανίας», έγραψε επίσης ο Κουλέμπα.

