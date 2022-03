Κουλέμπα: Η πληρωμή σε ρούβλια θα είναι σαν βοήθεια στους Ρώσους να σκοτώνουν Ουκρανούς

Την αντίδραση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, να πληρώνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με ρούβλια. Με ανάρτησή του στο twitter, το πρωί της Πέμπτης, καλεί τις χώρες της Ε.Ε. να πράξουν σοφά και υπεύθυνα, τονίζοντας πως, σε περίπτωση που συναινούν στην πληρωμή με ρούβλια, θα είναι σαν να βοηθούν τους Ρώσους να σκοτώνουν Ουκρανούς.

«Εάν οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υποκύψει στις ταπεινωτικές απαιτήσεις του Πούτιν να πληρώσει για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε ρούβλια, θα είναι σαν να βοηθά την Ουκρανία με το ένα χέρι και να βοηθά τους Ρώσους να σκοτώνουν Ουκρανούς με το άλλο. Παροτρύνω τις χώρες που αφορά να κάνουν μια σοφή και υπεύθυνη επιλογή», αναφέρει ο Ντμίτρι Κουλέμπα.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice.