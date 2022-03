Κουλέμπα: Χαιρέτησε την αναστολή των εργασιών του εργοστασίου της Renault στη Μόσχα

Η Renault ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών του εργοστασίου της στη Μόσχα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών να χαιρετίζει την απόφαση της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα είχε ασκήσει έντονη κριτική προς τη Renault για το γεγονός πως δεν είχε κλείσει το εργοστάσιο στη ρωσική πρωτεύουσα.

Τελικά, η εταιρεία το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του εργοστασίου στη Μόσχα, εξετάζοντας και τις «πιθανές επιλογές» της σχετικά με τη ρωσική θυγατρική της AvtoVAZ της οποίας κατέχει το 69% των μετοχών.

«Χαιρετίζω τη δήλωση της Renault για την παύση των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Είναι μια υπεύθυνη κίνηση εναντίον του υπόβαθρου της συνεχιζόμενης ρωσικής βαρβαρότητας κατά της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός στο Twitter.

I welcome @renaultgroup’s statement on cessation of industrial activities in Russia. Responsible move against the backdrop of Russia’s ongoing barbaric aggression against Ukraine. https://t.co/8LFGoGz94e