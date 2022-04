Ουκρανία: Κορυφώνεται η αγωνία για τη Μαριούπολη - Διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου, λέει ο Σαρλ Μισέλ

Ap Images

Κραυγή αγωνίας από ουκρανό αξιωματούχο στην πολιορκημένη Μαριούπολη: «Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», διαμήνυσε. Σχέδιο απομάκρυνσης 6.000 αμάχων ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος εξέφρασε αγωνία για τους 100.000 αμάχους.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Κίεβο ανέφερε ότι «η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εδώ».

«Στην Μποροντιάνκα. Όπως στην Μπούκα και τόσες πολλές άλλες πόλεις στην Ουκρανία. Η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη @ZelenskyyUa», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Σ. Μισέλ.

Και συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφία του ανάμεσα σε στελέχη της ουκρανικής ηγεσίας στην Μποροντιάνκα, ένα από τα σημεία όπου σημειώθηκαν οι φρικαλεότητες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

«Ζούμε τις τελευταίως ώρες μας»

«Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», ανέφερε νωρίτερα ουκρανός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook σήμερα.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς», ανέφερε ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τον τελευταίου θύλακα που απομένει στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας αυτό.

Major Serhiy Volyna of the 36th Separate Marine Brigade, whose soldiers have been holding out in the Azovstal Iron and Steel Works against a Russian force that vastly outnumbers them, tells The Post he will not surrender. https://t.co/DW48aDGvag — The Washington Post (@washingtonpost) April 20, 2022

«Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα ο ρωσικός στρατός έχει «το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης».

«Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο –το εργοστάσιο Αζοφστάλ–, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου», συνεχίζει.

Ύστατες προσπάθειες για τη διάσωση αμάχων

Εντωμεταξύ, το Κίεβο επιδιώκει να στείλει 90 λεωφορεία στην πολιορκημένη νότια πόλη σήμερα για να απομακρύνει περίπου 6.000 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης στην εθνική τηλεόραση, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δήμαρχος, Βάντιμ Μποϊτσένκο, ο οποίος διέφυγε από τη Μαριούπολη, ανέφερε ότι ελπίζει σε μια προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου, ο οποίος θα σταθεροποιηθεί και θα διατηρηθεί.

Πρόσθεσε ότι περίπου 100.000 άμαχοι παρέμειναν στη Μαριούπολη και ότι δεκάδες χιλιάδες σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής πολιορκίας της πόλης στην Αζοφική Θάλασσα.

Η Ουκρανία κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου με σκοπό την απομάκρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από την πολιορκημένη Μαριούπολη τη Μεγάλη Τετάρτη, δήλωσε και η αντιπρόεδρος της χώρας, Ιρίνα Βερεστσούκ.

Μόσχα: Σταματήστε την «παράλογη αντίσταση»

Η Μόσχα πάντως, κάλεσε ξανά τους τελευταίους αμυνόμενους στη Μαριούπολη να σταματήσουν την «παράλογη αντίσταση», υποσχόμενη ότι θα «σωθεί η ζωή» των μαχητών που είναι οχυρωμένοι στο συγκρότημα της Αζοφστάλ εάν παραδοθούν.

Σύμφωνα με φιλορώσους αυτονομιστές, πέντε Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονταν τη χαλυβουργία Αζοφστάλ, κατέθεσαν τα όπλα και 140 άμαχοι απομακρύνθηκαν.

Οι πληροφορίες δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορώσοι αυτονομιστές προσπαθούν εδώ και σχεδόν δύο μήνες να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Μαριούπολη, την στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από τους βομβαρδισμούς και αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή.

Από την πλευρά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει «πολύ σοβαρή», «δύσκολη όσο μπορεί να είναι», κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Επιθέσεις στα ανατολικά εδάφη

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι επιθέσεις σε άλλα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας, καθώς νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν το Μικολάεφ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

«Εκρήξεις στη Μικολάεφ ξανά», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω Telegram, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για το εύρος των υλικών ζημιών μέχρι στιγμής.

Ουκρανία: Η Κρεμίνα βρίσκεται υπό πλήρη φιλορωσική κατοχή

Την ίδια ώρα, φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίνα, στα ανατολικά.

Η Κρεμίνα, της περιφέρειας Λουχάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουχάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο Ουκρανός περιφερειάρχης της Λουχάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War), η προέλαση στην Κρεμίνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.