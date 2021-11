Κορονοϊός: 32 νέες παραλλαγές μεταλλάξεων σε Αφρική και Χονγκ Κονγκ

Μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού με «εξαιρετικά υψηλό» αριθμό μεταλλάξεων και που θα μπορούσε να ξεφύγει από τα εμβόλια έχουν εντοπιστεί σε τρεις διαφορετικές περιοχές, Νότια Αφρική, Χονγκ Κονγκ, Μποτσουάνα, αν και οι αριθμοί των κρουσμάτων είναι πολύ μικροί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της inews.co.uk πρόκειται για το στέλεχος B.1.1.529, ένα παρακλάδι μιας παλιάς παραλλαγής που ονομάζεται B.1.1, το οποίο έχει 32 μεταλλάξεις ακίδων και έχει βρεθεί στη Νότια Αφρική, την Μποτσουάνα και ένα κρούσμα στο Χονγκ Κονγκ, όπου το άτομο είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αφρική.

Μέχρι στιγμής μόνο 10 περιπτώσεις της παραλλαγής έχουν εντοπιστεί μέσω γονιδιωματικής αλληλουχίας, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Το προφίλ των μεταλλάξεων είναι ανησυχητικό λόγω της δυνατότητάς τους να αποφεύγουν τα αντισώματα που μπορούν να καταπολεμήσουν τον ιό.

ΟΙ νέες παραλλαγές του covid εντοπίζονται από τους ιολόγους συνεχώς και συχνά δεν εξαπλώνονται πέρα ​​από ένα μικρό αριθμό κρουσμάτων. Ακόμα κι αν έχουν την ικανότητα να αποφύγουν τα εμβόλια, αν είναι λιγότερο μεταδοτικά από μια κυρίαρχη παραλλαγή σε μια χώρα, μπορούν γρήγορα να εξαφανιστούν.

Ωστόσο η περίπτωση μετάδοσης στο Χονγκ Κονγκ από τη Νότια Αφρική πυροδοτεί ανησυχίες ότι περισσότερες μολύνσεις θα έχουν εξαπλωθεί μέσω διεθνών ταξιδιών. Αξιωματούχοι και επιστήμονες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας της Βρετανίας (UKHSA) παρακολουθούν και διερευνούν την παραλλαγή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η υπόθεση του Χονγκ Κονγκ αφορά έναν 36χρονο που ταξίδεψε στη Νότια Αφρική στις 23 Οκτωβρίου και επέστρεψε στις 11 Νοεμβρίου. Βγήκε αρνητικός κατά την άφιξή του στο Χονγκ Κονγκ, αλλά βρέθηκε αργότερα θετικός ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο σε καραντίνα.

Στη Νότια Αφρική, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Covid αυξήθηκε από 312 τη Δευτέρα σε περισσότερα από 860 την Τρίτη, αν και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι πολύ νωρίς για να πουν εάν υπάρχει σχέση με τη νέα «σούπερ παραλλαγή».

Η νέα παραλλαγή αναγνωρίστηκε την Τρίτη από τον Tom Peacock, ιολόγο στο Imperial College του Λονδίνου. Οι 32 μεταλλάξεις ακίδας της παραλλαγής περιγράφονται ως «εξαιρετικά υψηλές». Η παραλλαγή Δέλτα, που κυριαρχεί πλέον σε όλο τον κόσμο, έχει 16, τονίζεται στο δημοσίεμα.

Η νέα παραλλαγή αναγνωρίστηκε την Τρίτη από τον Tom Peacock, ιολόγο στο Imperial College του Λονδίνου, ο οποίος δημοσίευσε τις λεπτομέρειες σε ένα φόρουμ κοινής χρήσης ακολουθιών και στο Twitter.

Small update: this lineage has now been assigned as B.1.1.529:https://t.co/kgA9c1hKDa