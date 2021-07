Κορονοϊός: 1 στους 5 Αμερικανούς πιστεύουν ότι το εμβόλιο περιέχει μικροτσίπ

Ένα από τα πιο διαδεδομένα fake news σύμφωνα με το οποίο η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την εμφύτευση μικροτσίπ μέσω των εμβολιασμών με δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης των πολιτών, υποστηρίζει ένας στους πέντε Αμερικανούς σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των YouGov/Economist το 20% των Αμερικανών πολιτών θεωρεί ότι οι εμβολιασμοί αποσκοπούν στην παρακολούθηση τους μέσω της εμφύτευσης μικροτσιπ.

A majority of Americans who don’t intend to get vaccinated think the US government is using vaccines to microchip the population.



One of the most insane statistics about the US I’ve ever encountered. pic.twitter.com/MEKBYaBD4R