Κοπεγχάγη: Αναφορές για πολλά θύματα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Για «πολλά θύματα» κάνει λόγο η αστυνομία της Δανίας από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε ένα εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός προσώπου που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

Η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει ότι αστυνομικοί στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Οι αρχές συνέστησαν σε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν στη θέση τους και να περιμένουν τη βοήθεια της αστυνομίας.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

BREAKING: Shots fired at a mall in Copenhagen, Denmark, witnesses say. Reports of panic and people running away. Huge police operation underway, TV2 reports

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June - #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9