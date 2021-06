Κωνσταντινούπολη: Δακρυγόνα και συλλήψεις στην Πορεία Υπερηφάνειας

Η τουρκική αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για την Πορεία Υπερηφάνειας, ενώ προχώρησε και σε προσαγωγές ατόμων που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση που είχε απαγορευτεί από τις τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα σε πλάνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters αστυνομικοί διακρίνονται να σπρώχνουν και να τραβούν ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Η συγκέντρωση γινόταν σε μια πάροδο της κεντρικής Λεωφόρου Ιστικλάλ.

Appalling scenes emerging from #Turkey. Despite last-minute banning of @istanbulpride, police brutally attack peaceful #LGBTI+ activists. Our colleague @sariyilmz has taken shelter in a local bar and is currently surrounded by police. pic.twitter.com/glX5FvoiTR