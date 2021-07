Κομισιόν: Πλήρως εμβολιασμένο το 47% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ

Περίπου στο 47% ανέρχεται το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ που έχει εμβολιαστεί πλήρως, σύμφωνα με την Κομισιόν. Όπως αναφέρει η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ντάνα Σπίναντ, με ανάρτησή της στο Twitter, το 63,3% των ενηλίκων στην ΕΕ έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για τον κορονοϊό. Επίσης, έχουν διανεμηθεί 476 εκατομμύρια δόσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 386 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Η ΕΕ είναι κοντά στο να πιάσει τους εμβολιαστικούς της στόχους, τονίζει στην ανάρτησή της η Σπίναντ.

