Κομισιόν: Η Pfizer παραδίδει συνολικά 200 εκατ. δόσεις το β' τρίμηνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως οι Pfizer και BioNTech θα παραδώσουν συνολικά 200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covid-19 το δεύτερο φετινό τρίμηνο, καθώς όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφωνήθηκε η ταχεία παράδοση ακόμα 10 εκατομμυρίων δόσεων για το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως αναφέρει αυτό θα αυξήσει τις συνολικές παραδόσεις αυτού του εμβολίου σε 200 εκατομμύρια δόσεις για αυτό το τρίμηνο και θα δώσει στα κράτη μέλη χώρο για ελιγμούς και ενδεχομένως να καλύψει τα κενά στις παραδόσεις.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc