Κομισιόν: Η ανακοίνωση της Gazprom για τον Nord Stream 1 είναι επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας της

Ως άλλη μία «επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας» της Gazprom χαρακτήρισε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ την ανακοίνωση της Gazprom ότι κλείνει για άλλη μια φορά τον Nord Stream 1.

Στην ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε τα εξής: «Η ανακοίνωση της Gazprom σήμερα το απόγευμα ότι κλείνει για άλλη μια φορά τον Nord Stream 1 με δόλια προσχήματα είναι άλλη μια επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας της ως προμηθευτή».

«Είναι επίσης απόδειξη του κυνισμού της Ρωσίας, καθώς προτιμά να καίει το αέριο αντί να τηρεί τις συμβάσεις», συμπλήρωσε.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.