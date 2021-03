Κομισιόν: Επιπλέον 4 εκατ. δόσεις του εμβολίου Pfizer/BioNTech για τον Μάρτιο

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τις εταιρείες Pfizer/BioNTech για την προμήθεια επιπλέον τεσσάρων εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου για τον μήνα Μάρτιο, που θα διατεθούν στα κράτη-μέλη.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν οι συγκεκριμένες δόσεις θα παρασχεθούν επιπλέον των προγραμματισμένων παραδόσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να διατηρήσουν τον έλεγχο της διάδοσης των νέων μεταλλάξεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για την ανάπτυξη μιας σειράς εστιών covid-19 σε ολόκληρη την ΕΕ, παρά την τρέχουσα μείωση του αριθμού των θανάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδπ, λόγω του εμβολιασμού των ηλικιωμένων και των πιο ευάλωτων ατόμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, το εμβόλιο της Pfizer έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι όλων των γνωστών επί του παρόντος μεταλλάξεων του ιού

