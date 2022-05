Κομισιόν: Ενέκρινε το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας - Σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υποβάλει σήμερα προς έγκριση στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο θα περιλαμβάνει σχέδιο για σταδιακό εμπάργκο στις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

Το έκτο πακέτο κυρώσεων έλαβε σήμερα την έγκριση του Κολεγίου των Επιτρόπων και η Πρόεδρος της Επιτροπής θα το παρουσιάσει το πρωί της Τετάρτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προτού λάβει την τελική έγκριση από τα κράτη-μέλη.

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των χωρών της ΕΕ θα εξετάσουν αύριο την πρόταση της Επιτροπής για το έκτο πακέτο κυρώσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο ΑΜΠΕ, αρκετά είναι τα κράτη-μέλη που αναμένεται να εισηγηθούν τροποποιήσεις στο σχέδιο για το εμπάργκο πετρελαίου, καθώς για τους δικούς τους λόγους το καθένα, διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με την έκταση, τις επιπτώσεις και τον χρονικό ορίζοντα του σχεδίου αυτού.

«Εργαζόμαστε για το έκτο πακέτο κυρώσεων που έχει στόχο να κοπούν περισσότερες τράπεζες από το σύστημα SWIFT, να καταγραφούν οι φορείς παραπληροφόρησης και να αντιμετωπιστούν οι εισαγωγές πετρελαίου», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ, επικεφαλής Εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ, σε tweet την Τρίτη.

Russia’s unprovoked war against Ukraine affects global security.



We are working on the 6th package of sanctions which aims to de-swift more banks, list disinformation actors and tackle oil imports.



These measures will be presented to the Council for approval.