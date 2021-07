Κομισιόν: Δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη με 6% η Ελλάδα στην ΕΕ το 2022 - Τι αναφέρουν οι προβλέψεις

Άλμα με τη δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 αναμένεται να κάνει η ελληνική οικονομία. Το 6% που αναφέρουν οι θερινές προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης μεταξύ των 27 και ελαφρώς κάτω από την Ισπανία, όπου οι εκτιμήσεις μιλούν για 6,3%.

Η εξήγηση βρίσκεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Του χρόνου, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι πρωταθλήτρια ΕΕ σε αμφότερες. Στις εαρινές της προβλέψεις η Κομισιόν προβλέπει ότι του χρόνου οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα ανέλθουν στο 15,1% του ΑΕΠ και οι εξαγωγές σε 7,9% του ΑΕΠ. Είναι μακράν οι υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των «27» σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕ και αρκετά πάνω από τις φετινές.

Europe has a unique opportunity to open a new chapter of stronger, fairer growth.



Growth #ECForecast for 2022:

🇪🇸6.3

🇬🇷6.0

🇱🇻6.0

🇭🇷5.9

🇲🇹5.8

🇸🇰5.3

🇵🇱5.2

🇮🇪5.1

🇵🇹5.1

🇭🇺5.0

🇸🇮5.0

🇷🇴4.9

🇩🇪4.6

🇪🇺4.5

🇨🇿4.5

🇦🇹4.5

🇫🇷4.2

🇮🇹4.2

🇧🇬4.1

🇱🇹3.9

🇨🇾3.8

🇪🇪3.8

🇧🇪3.7

🇸🇪3.6

🇩🇰3.4

🇱🇺3.3

🇳🇱3.3

🇫🇮2.9