Κολομβία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από κατάρρευση εξέδρας σε ταυρομαχία

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίσθηκαν όταν κατέρρευσε ξύλινη εξέδρα κατά την διάρκεια ταυρομαχίας στην κεντρική Κολομβία, μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Προς το παρόν, υπάρχουν τέσσερις νεκροί. Δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Χοσέ Ρικάρντο Ορόσκο, κυβερνήτης της επαρχία Τολίμα.

Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Εσπινάλ.

Η τριώροφη ξύλινη εξέδρα ήταν γεμάτη θεατές που παρακολουθούσαν την ταυρομαχία.

«Περί τους 30 είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ο απολογισμός είναι προσωρινός, διότι ακόμα μεταφέρουν τους τραυματίες», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Moments before from a direct view of the stadium 📹: @WRadioColombia pic.twitter.com/omfQ6ctEAC