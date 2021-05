Κολεγιακή φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν πωλήθηκε αντί 1,38 εκατ. δολαρίων!

Η πανεπιστημιακή καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν εκτιμήθηκε πολλά χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Νορθ Καρολάινα. Το ίδιο και... η φανέλα του. Ο παίκτης που στην καριέρα του έμεινε γνωστός και ως «Αέρινος», άφησε στους «TarHeels» παρακαταθήκη τον τίτλο του NCAA το 1982, αλλά εκείνη την εποχή οι προσδοκίες για την πορεία του δεν ήταν μεγάλες. Ο σκληρός κόουτς Μπόμπι Νάιτ, αρχικά δεν τον ήθελε στην Ολυμπιακή ομάδα του 1984 στο Λος Αντζελες, αλλά μετά τη διοργάνωση διαπίστωσε πως «θ’ αφήσει εποχή».

Στο ντραφτ της ίδιας χρονιάς, δύο ομάδες (Χιούστον και Πόρτλαντ) τον προσπέρασαν και οι Σικάγο Μπουλς δεν ήξεραν αν έπρεπε να ευχαριστούν την τύχη ή τους «θεούς του μπάσκετ» που ο Τζόρνταν... «περίσσεψε» στο Νο3 και τον επέλεξαν, με τη γνωστή συνέχεια των έξι τίτλων ΝΒΑ τη δεκαετία του ’90! Από εκείνες τις μέρες, κάθε αντικείμενο (φανέλα, παπούτσι, κ.α.) του «Mike» γινόταν και ανάρπαστο και πανάκριβο.

Παπούτσια του έχουν πωληθεί σε δημοπρασία για τη συγκέντρωση χρημάτων για ένα νοσοκομείο. Μία συλλεκτική κάρτα του έχει πλησιάσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μία φανέλα του από το Νορθ Καρολάινα, τη σεζόν 1982 – 1983, ωστόσο, ξεπέρασε αυτό το «φράγμα». Η φορεμένη από τον ίδιο γαλάζια εμφάνιση των «Tarheels» με το Νο23 «χτυπήθηκε» σε δημοπρασία της Heritage Auctions αντί... 1,38 εκατ. δολαρίων, με τα στοιχεία του πλούσιου αγοραστή να παραμένουν άγνωστα.

$1.38 million: Price paid tonight at @HeritageAuction for a Michael Jordan jersey worn by MJ from the 1982-83 season at UNC pic.twitter.com/CwResj9WLE