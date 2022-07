Κοινή Συνέντευξη: Τάσος Σαρρής, Channel Sales Manager Schneider Electric – Κυριακή Ρουσιάνου, Strategic Account Manager Msystems

Κοινή συνέντευξη παραχώρησαν ο Τάσος Σαρρής, Channel Sales Manager Schneider Electric και η Κυριακή Ρουσιάνου, Strategic Account Manager Msystems, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2022. Η συνεργασία της Schneider Electric με την Msystems μετρά ήδη πάνω από 15 χρόνια ιστορίας, επισήμανε το Τ. Σαρρής. O κλάδος της Ναυτιλίας στην Msystems είναι ένας βασικός πυλώνας, ανέφερε από την πλευρά της η Κ. Ρουσιάνου.

Η Schneider Electric, έχει περισσότερα από 90 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας, στις ναυτιλιακές εφαρμογές, παρέχοντας στον κλάδο προηγμένα και καινοτόμα προϊόντα, ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες με απώτερο στόχο να καθιστά ασφαλή, αξιόπιστο, αποδοτικό, συνδεδεμένο και βιώσιμο τον κύκλο ζωής των πλοίων. Μιλήστε μας για τις υπηρεσίες αυτές και πως η Schneider Electric Ελλάδας μπορεί να τις υποστηρίξει.

Τ. Σαρρής: Η Schneider Electric, πέρα από εταιρεία με ηγετική θέση σε ζητήματα ψηφιακής διαχείρισης και αυτοματισμού σε επίπεδο βιομηχανίας, αποτελεί και έναν από τους δυνατότερους παίκτες στον κλάδο της διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών της ναυτιλίας, ενός τομέα ο οποίος δέχτηκε ιδιαίτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Είδαμε τα κόστη αποστολών και των υλικών να αυξάνονται, καθώς και την αγορά να πιέζεται από τις ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισμό, οι οποίες με τη σειρά τους δημιούργησαν επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση projects, γεγονός που δημιούργησε ακόμα πιο έντονες πιέσεις. Στο παρόν πλαίσιο, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες micro data center που προσφέρει η Schneider Electric, σε συνεργασία πάντα με εταιρείες όπως η Msystems, είναι ακόμα πιο ζωτικής σημασίας: η Schneider Electric, εφαρμόζοντας τις λύσεις του EcoStruxure βοηθά τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποκτήσουν αλλά και να διατηρούν το πλήρες cost of ownership σε κάθε λειτουργία του σκάφους, ανεξαρτήτως τύπου, και να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε εργασία, να αυξήσουν συνολικά τα επίπεδα ασφάλειας πάνω στο σκάφος και φυσικά, όπως ισχύει για κάθε πελάτη της Schneider Electric, να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα και τη συντήρηση των συστημάτων τους. Τόσο οι ναυπηγοί, όσο και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, έχουν πλέον πλήρη αντίληψη της αναγκαιότητας για βελτιστοποιημένα πάγια και λύσεις, τα οποία διασφαλίζουν ταυτόχρονα και τη μέγιστη ασφάλεια των πλοίων.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση κάθε έργου έχει η επιλογή του σωστού συνεργάτη, όπως η Msystems. Η Msystems, διαθέτει εκτενές πελατολόγιο στον κλάδο της ναυτιλίας, βαθιά γνώση και κατανόηση των αναγκών της, η οποία προκύπτει από τα 22 έτη παρουσίας στον κλάδο της πληροφορικής. Αυτά τα στοιχεία διασφαλίζουν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ανταπεξέρχεται τόσο στις ανάγκες του πελάτη, όσο και στα υψηλά ποιοτικά standards της Schneider Electric.

Schneider Electric και Msystems έχετε συνάψει μια συνεργασία στρατηγικής σημασίας. Θα μας πείτε λίγα λόγια για την συνεργασία σας και ποια είναι τα δυνατά της σημεία;

Τ. Σαρρής: Η συνεργασία της Schneider Electric με την Msystems μετρά ήδη πάνω από 15 χρόνια ιστορίας. Πρόκειται για έναν συνεργάτη που εξελίχθηκε γρήγορα σε στρατηγικό εταίρο της Schneider Electric. Η Msystems διαθέτει άριστη τεχνική εξειδίκευση και τεχνογνωσία και έτσι είναι σε θέση να εξυπηρετεί την όποια ανάγκη του εκάστοτε πελάτη, τόσο στην γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της Schneider Electric όσο και σε μια σειρά καθετοποιημένων λύσεων και υπηρεσιών στον κλάδο της πληροφορικής.

Με βάση τα παραπάνω, η Msystems μετά από εκτενή trainings και συνεχής επενδύσεις και από τις δύο πλευρές, ανήκει στην elite των Premier Partners της Schneider Electric.

Κ. Ρουσιάνου: O κλάδος της Ναυτιλίας στην Msystems είναι ένας βασικός πυλώνας. Η ανάγκη του κάθε πελάτη αντιμετωπίζεται σαν ένα διαφορετικό case study. Σκοπός μας είναι να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, χρησιμοποιώντας όποιο πόρο απαιτείται κάθε φορά. Από το καταρτισμένο και πιστοποιημένο τμήμα των μηχανικών μας, προσφέροντας καθετοποιημένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου έως και τα διαθέσιμα Vendor Agreements, προκειμένου να συνδυαστούν οι υπηρεσίες μας, με enterprise-level hardware λύσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς κινείται και η συνεργασία μας με την Schneider Electric, νευραλγικό σημείο για την Msystems. Ενσωματώνοντας τα DNV Marine Approved προϊόντα της Schneider Electric στις λύσεις που προσφέρουμε στον κλάδο της ναυτιλίας, αναβαθμίζουμε το offering μας προς δύο άξονες.

Πρώτον, προσφέροντας την πλέον high end λύση στον κλάδο των μονάδων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, συνδυαζόμενη με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και directives, που είναι αναγκαίες στην συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων πάνω σε ένα καράβι.

Δεύτερον, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της APC by Schneider Electric είναι σε παγκόσμια κλίμακα γνωστά, το παρεχόμενο after sales support είναι υποδειγματικό και εδώ έρχεται μια λέξη – κλειδί που δεν αφήνει στον χώρο της ναυτιλίας κανέναν αδιάφορο: Global warranty. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ελαχιστοποίηση του down time, μείωση των μεταφορικών εξόδων και στο τέλος αυτό που για την Msystems είναι πάντα το ζητούμενο:

Κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία με την Msystems, να παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας έχοντας μια εξαιρετική εμπειρία από την συνεργασία της μαζί μας.

Υπάρχει μία ολιστική προσέγγιση των δύο εταιρειών στις ναυτιλιακές εφαρμογές. Ποια θα είναι θα επόμενα βήματα;

Τ. Σαρρής: Ένας από τους λόγους που η Msystems έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Schneider Electric είναι μια πεποίθηση που και οι δύο εταιρείες ενστερνίζονται: Και για τους δύο μας, η ολιστική αντιμετώπιση του αντικειμένου είναι βασική προϋπόθεση για τoν πλήρη έλεγχο ενός project. Παράλληλα, η προοπτική πως ο τελικός αποδέκτης (πελάτης) θα λάβει μια λύση που ανταποκρίνεται σε όλες τους τις ανάγκες.

Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των εταιρειών μας, ένας παράγοντας που επιτρέπει την καλλιέργεια μιας «βαθύτερης» αντίληψης των προσφερόμενων προϊόντων και λύσεων, και αντίστοιχα την δυνατότητα παροχής ακόμα πιο καθετοποιημένων λύσεων για κάθε πελάτη.

Σε αυτή τη φάση επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του segment των onboard λύσεων, micro data centers, πάντα πιστοί στην φιλοσοφία μας για ολιστικό σχεδιασμό, μία λύση που περιλαμβάνει λογισμικό, υποδομές δικτύου, μέσα αποθήκευσης, συστήματα ασφαλείας, συστήματα ισχύος αλλά και εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας άλλωστε, ο αριθμός των ΙΤ συστημάτων που θα συνδέονται μέσω edge computing powered data centers αναμένεται να αυξηθεί κατά 800%.

Η ολιστική μας αντιμετώπιση στο ζήτημα, είναι αυτή που μας δίνει και την απαραίτητη ευελιξία, όντας κατασκευαστές, να προσαρμόζουμε τις λύσεις μας ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε από tankers ως κρουαζιερόπλοια, φορτηγά - πλοία, πλοία του πολεμικού ναυτικού αλλά και ερευνητικά σκάφη. Παράλληλα, στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της αγοράς με την επέκταση των προϊοντικών μας σειρών: η APC by Schneider Electric ήδη έχει ανακοινώσει ένα νέο line up σε 120 Volt shipboard UPS, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο την ανανέωση του «στόλου» της με DNV Marine Approved UPS των 230 Volt.

Οι εκπομπές των πλοίων διαμορφώνουν μια διαρκώς αυξανόμενη περιβαλλοντική ανησυχία. Σε όλο τον κόσμο, λαμβάνονται ισχυρά μέτρα για τη δραστική μείωση των εκπομπών αυτών. Ποια είναι η προσέγγιση της Schneider Electric στο αντικείμενο της βιωσιμότητας και ποιες επιλογές προσφέρει στη ναυτιλία;

Τ. Σαρρής: Έχοντας πάντα ως γνώμονα τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος, αλλά και τη μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, η Schneider Electric παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση από προϊόντα, αλλά και software όπως το EcoStruxure IT, τα οποία είναι σχεδιασμένα τόσο για να βοηθούν τον πελάτη να κατανοήσει καλύτερα τις ενεργειακές απαιτήσεις της εγκατάστασης του, αλλά και να ενημερωθεί επαρκώς, ώστε να μπορέσει να πάρει τις βέλτιστες αποφάσεις που θα εξυπηρετήσουν την επιχείρηση και τα σκάφη του εν προκειμένω. Έτσι επιτυγχάνονται μειώσεις σε εκπομπές άνθρακα, συνεπώς μειώνονται και τα κόστη.

Έχοντας ως στόχο την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην βιομηχανίας της ναυτιλίας συνολικά έως 50% ως το 2050, τα προϊόντα και η τεχνογνωσία της Schneider Electric αποτελούν εγγύηση για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κλάδου. Αυτή είναι και η συνεισφορά μας στην επίτευξη βιωσιμότητας του κλάδου της ναυτιλίας: βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας, μείωση ή και απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα, όπου αυτό είναι δυνατό φυσικά.

Κ. Ρουσιάνου: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω πως χρησιμοποιώντας το cloud based EcoStruxure IT, οι administrators έχουν την δυνατότητα, πέρα από τον καθολικό ενεργειακό έλεγχο, να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο της συνολικής λειτουργίας των critical ΙΤ υποδομών, αποφεύγοντας έτσι τόσο τις πιθανές βλάβες, όσο και τις τυχών δυσλειτουργίες.

Στην Msystems, διαθέτουμε βαθιά γνώση και εμπειρία των συγκεκριμένων λύσεων, ενώ σε συνδυασμό με την παγκόσμια παρουσία της Schneider Electric, είμαστε σε θέση να εξοπλίσουμε τους πελάτες μας καταλλήλως, ώστε να έχουν πλήρη ορατότητα των επιχειρήσεών και των καραβιών τους, κάθε ώρα της ημέρας, παρέχοντας καίρια πληροφόρηση, εξ αποστάσεως παρακολούθηση, αλλά και on-site τεχνική υποστήριξη. Μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο της Schneider Electric εκτείνεται σε 190 χώρες με πάνω από 420 κέντρα εξυπηρέτησης.

Η Schneider Electric, προσεγγίζει και το ζήτημα της ασφάλειας μέσω βέλτιστων επιλογών για την πρόληψη συμβάντων στο σύνολο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Πόσο σημαντικό είναι ευρύτερα το ζήτημα της ασφάλειας και πως το διαχειρίζεστε για τους πελάτες σας;

Τ. Σαρρής: Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των δραστηριοτήτων της Schneider Electric, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε πρόκειται για λύσεις ενεργειακής διαχείρισης που εξασφαλίζουν ότι ένα πλοίο μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα, είτε για asset management λύσεις που διασφαλίζουν την έγκαιρη και προληπτική συντήρηση εξοπλισμού, η οποία με τη σειρά της εγγυάται την ασφάλεια του προσωπικού.

Τέλος, για την προστασία δεδομένων μέσα από την αδιάλειπτη λειτουργία του computer room, η ασφάλεια αποτελεί καθημερινό αντικείμενο ενδιαφέροντος για εμάς. Για αυτόν τον λόγο βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο του σχεδιασμού των προϊόντων μας, όσο και των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρουμε.

Κ. Ρουσιάνου: Με την συνεχόμενη εξέλιξη των τεχνολογιών, αλλά και της δικής μας ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για ψηφιακές υπηρεσίες, ένας ακόμα παράγοντας που προκύπτει είναι το κομμάτι του Cybersecurity. Καθώς εκσυγχρονίζονται οι παλαιότερες υποδομές και ενώ κινούμαστε σε έναν όλο και πιο edge computing oriented ΙΤ κλάδο, οι πιθανοί στόχοι των hackers πληθαίνουν. Συνεπώς, κατά των σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την μελλοντική τους εξέλιξη, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη του πελάτη όχι μόνο σε παροντικό χρόνο αλλά και σε μελλοντικό.