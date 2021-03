Κοινή ναυτική άσκηση Ισραήλ-Γαλλίας-Ελλάδας και Κύπρου... μήνυμα προς την Τουρκία

Το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, συγκέντρωσαν ναυτικές δυνάμεις, για μία άσκηση-μήνυμα προς την Τουρκία με την επωνυμία ''Noble Dina''.

Το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με φρεγάτες Sa'ar, καθώς και με υποβρύχια Dolphin. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κρητικό Πέλαγος, καθώς στο νότιο τμήμα του Αιγαίου.

