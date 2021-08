Κοινή δήλωση διεθνών συμμάχων σχετικά με τις ταξιδιωτικές διαβεβαιώσεις εκκένωσης από το Αφγανιστάν

Τη δέσμευσή τους σχετικά με τις ταξιδιωτικές διαβεβαιώσεις εκκένωσης από το Αφγανιστάν εκφράζουν με κοινή ανακοίνωση οι διεθνείς σύμμαχοι.

«Όλοι δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες, οι υπήκοοι και οι κάτοικοί μας, οι υπάλληλοι, οι Αφγανοί που έχουν συνεργαστεί μαζί μας και όσοι κινδυνεύουν, μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε προορισμούς εκτός Αφγανιστάν», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Alongside dozens of other nations, the US gov says in a new statement that they have "received assurances from the Taliban" that all foreign nationals & Afghans "with travel authorization from our countries" will be allowed to proceed in "a safe & orderly manner."