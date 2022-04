Κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στο Ντονμπάς «βλέπει» η Δύση - Σε κατάσταση συναγερμού η Οδησσός

Κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στο Ντονμπάς, τη Μαριούπολη και το Μικολάεφ «βλέπουν» Αμερικανοί και Βρετανοί κατά την 45η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρεμλίνο φέρεται να προχώρησε και στην αντικατάσταση του επικεφαλής των δυνάμεων εισβολής.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Οδησσός, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση αμάχων από την Μαριούπολη και τις άλλες πόλεις που βρίσκονται κοντά στα πεδία των μαχών.

Για εγκλήματα πολέμου στοχεύοντας αμάχους στην Ουκρανία, κάνουν λόγο σε σημερινές τους δηλώσεις τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

17:01 Ζελένσκι: Είμαστε πάντα έτοιμοι για συνομιλίες

Η Ουκρανία είναι «πάντα έτοιμη» να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, που βρίσκονται σε νεκρό σημείο μετά την ανακάλυψη θηριωδιών σε απελευθερωμένες ουκρανικές πόλεις και παρά μια επικείμενη επίθεση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία έλεγε πάντα πως είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και πως αναζητεί κάθε πιθανότητα για να σταματήσει ο πόλεμος. Παράλληλα βλέπουμε δυστυχώς ετοιμασίες για σημαντικές μάχες, ορισμένοι λένε αποφασιστικής σημασίας, στα ανατολικά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου με τον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ. Ο τελευταίος επισκέπτεται το Κίεβο και την Μπούτσα, κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, που έγινε ένα σύμβολο των θηριωδιών της ρωσικής εισβολής.

«Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και να αναζητήσουμε παράλληλα διπλωματικές οδούς για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Προβλέπουμε πάντα παράλληλα έναν διάλογο», συνέχισε.

Η τελευταία σύνοδος των απευθείας ρωσοουκρανικών συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη, κατά τις οποίες η Ουκρανία παρουσίασε τις κύριες προτάσεις της για μια συμφωνία με τη Μόσχα μεταξύ των οποίων η "ουδετερότητά" της σε αντάλλαγμα για μια διεθνή συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλειά της.

«Στα ανατολικά και στα νότια, παρατηρούμε μια συγκέντρωση όπλων, εξοπλισμού και στρατευμάτων που ετοιμάζονται να καταλάβουν ένα ακόμη τμήμα του εδάφους μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια μιας τέτοιας επίθεσης, είπε πως θα εξαρτηθούν από «πολλούς παράγοντες: Από τη δύναμή μας, από την ταχύτητα με την οποία οι εταίροι μας θα μας προμηθεύσουν όπλα, και από τη βούληση του Ρώσου (Βλαντίμιρ Πούτιν) να πάει πιο μακριά».

15:50 Ο Ντράγκι υπογράφει συμφωνία στην Αλγερία για περισσότερο φυσικό αέριο

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι θα επισκεφθεί την Αλγερία τη Δευτέρα για να υπογράψει συμφωνία για την αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου, καθώς η Ρώμη εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση εναλλακτικών ροών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ντράγκι θα ταξιδέψει με αντιπροσωπεία που αναμένεται να περιλαμβάνει τον επικεφαλής του ιταλικού ενεργειακού ομίλου Eni, τον υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο και τον υπουργό ενεργειακής μετάβασης Ρομπέρτο ​​Τσινγκολάνι, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters.

15:42 Ο Πούτιν φέρεται να άλλαξε τον επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Στην αντικατάσταση του επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο που επικαλείται το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC, νέος επικεφαλής τέθηκε ο στρατηγός Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, στρατιωτικός με μεγάλη εμπειρία από τις επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Συρία.

15:07 ΟΗΕ: Περισσότεροι από 4,4 εκατ. οι Ουκρανοί πρόσφυγες από την αρχή του πολέμου

Περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες εγκατέλειψαν τη χώρα τους από την αρχή του πολέμου σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR).

Συγκεκριμένα, η HCR κατέγραφε ακριβώς 4.441.663 Ουκρανούς πρόσφυγες σήμερα. Είναι 59.347 περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη αποτύπωση χθες, Παρασκευή.

Η Ευρώπη δεν έχει γνωρίσει ένα τέτοιο κύμα προσφύγων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου το 90% αυτών που διέφυγαν από την Ουκρανία είναι γυναίκες και παιδιά, καθώς οι ουκρανικές αρχές δεν επιτρέπουν την αναχώρηση ανδρών που είναι σε ηλικία να φέρουν όπλα.

14:04 Οι θάνατοι αμάχων στην Μπούκα είναι εγκλήματα πολέμου, λένε Σολτς και Φον ντερ Λάιεν

Για εγκλήματα πολέμου στοχεύοντας αμάχους στην Ουκρανία, κάνουν λόγο σε σημερινές τους δηλώσεις τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Οι δράστες των δολοφονιών αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα είναι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. «Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε», είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στους θανάτους αμάχων στην πόλη στα βορειοδυτικά του Κιέβου.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στοχεύοντας αμάχους στην Ουκρανία, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να ερευνήσουν τα περιστατικά.

Αποχωρώντας από την Ουκρανία μετά από την επίσκεψη που πραγματοποίησε την Παρασκευή, είπε ότι είδε με τα μάτια της την καταστροφή στην πόλη Μπούκα κοντά στο Κίεβο. Ομάδα ιατροδικαστών ξεκίνησε την εκταφή ομαδικού τάφου που περιείχε πτώματα αμάχων, που σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σκοτώθηκαν ενώ οι Ρώσοι κατέλαβαν την πόλη.

13:24 Η Μόσχα κατηγορεί το YouTube ότι μπλόκαρε τον λογαριασμό του Κοινοβουλίου της

Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν σήμερα την υπηρεσία βίντεο Youtube, που ανήκει στον αμερικανικό κολοσσό Google, ότι μπλόκαρε τον λογαριασμό της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, «Douma-TV».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν, δήλωσε πως η Ουάσινγκτον παραβιάζει με αυτό τον τρόπο «τα δικαιώματα των Ρώσων», ενώ η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας. Μαρία Ζαχάροβα, είπε πως το Youtube «υπέγραψε την καταδίκη του».

Σύμφωνα με τη Μόσχα, ο λογαριασμός «Duma-TV» είχε περισσότερους από 145.000 χρήστες στο YouTube. Μετέδιδε απευθείας συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και συνεντεύξεις Ρώσων βουλευτών.

11:43 BBC: Μαρτυρίες από Τσερνόμπιλ: «Κλέβαμε καύσιμα για να αποτρέψουμε νέα τραγωδία»

Ουκρανοί εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, περιγράφουν στο BBC τις δραματικές στιγμές που κατεγράφησαν κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,

Στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα που ξεκίνησε η εισβολή, οι περίπου 170 Ουκρανοί της Εθνικής Φρουράς αιχμαλωτίστηκαν από τους Ρώσους στο υπόγειο του σταθμού, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν έρευνα στις εγκαταστάσεις για όπλα και εκρηκτικά.

Ο σταθμός δεν είναι ενεργός, ωστόσο ραδιενεργά απόβλητα είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις. Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που πρέπει, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί νέο δυστύχημα, σημειώνει το BBC, που παραθέτει μαρτυρίες εργαζομένων από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής.

